TRAMUNTANA

Han pasado casi seis años desde que empezara a escribir esta columna, una ocurrencia a las puertas del estreno del primer largometraje de naturaleza del cine español, 'Guadalquivir'. En aquel momento, entre el interés cinematográfico de un día de reyes, y la información del ataque de un jabalí herido a un corredor en Pedreguer, se gestó este animalario semanal.

Mascotas y uso público, espacios protegidos, playas y montañas, movilidad sostenible, energía y planeamiento, críticas y reconocimientos, plásticos y gente, en definitiva, un sinfín de temas sucediéndose cada semana, agradando a unos pocos, a otros no tanto, pero en el conjunto colectivo, dejando una ligera y volátil ráfaga en el ambiente comarcal.

Me reafirmo, las playas son nuestro gran tesoro, porque sin ellas no vendría la gente. Esta semana también ese sería el tema, por la celebración de Sant Joan, por las quejas del nuevo concejal por una actividad no permitida pero tolerada; por lo de todos los años, la ausencia por estas fechas del necesario balizamiento, y por lo que no es más que una actitud incívica de todos en general. De subida de sueldos, mejor no hablo.

También podría hablar de la Cova Tallada, y como desde la semana pasada se controla el acceso. Voluntarioso servicio de vigilancia del Parque Natura del Montgó, echando horas para que no se sature el singular espacio. Con el tiempo habrá que pagar para acceder por tierra, y si por pescar ya se hace, por qué no por visitar la cueva para que no nos cueste dinero a todos. Ya tenemos lío.

Me suelen preguntar dos cosas, ¿dónde vives?, ¿cómo te da tiempo a todo? Lo primero lo tengo claro, pero pocos me entienden, lo segundo no lo sé ni yo. Soy un profesional liberal, me busco la vida y me la gano, pero también desarrollo la acción social, por las montañas a través del Colegio de Ingenieros, por los ríos y las truchas con la Federación de Pesca, y ahora, asumiendo nueva responsabilidad con la comisión de Territorio y Sostenibilidad de Cedma. Ha sido muy divertido, muchas gracias y hasta pronto.