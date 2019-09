EL TRAM Y EL TREN

En la Avenida Joan Fuster de Dénia esta semana han estado haciendo obras para realizar un par de pasos seguros peatonales sobre las vías del tren. Aunque comprendo la finalidad última de estas pequeñas obras y su provisionalidad, el hecho mismo de hacerlas inutiliza las vías del tren y eso me da un «yuyu» tremendo. Sobre todo porque conozco bien la inmutable permanencia de lo temporal y porque aquí ya nos quitaron un tren prometiendo que volvía y nunca volvió.

Es cierto que el Consell ha dado luz verde a la licitación del último tramo del 'trenet', y que se supone que allá por 2021 lo tendremos de nuevo en marcha. Pero no sé, no sé. En un principio nos dijeron que sería para 2019, antes de las elecciones. En realidad no les hizo ni falta tener un tren que inaugurar para ganarlas, así que supongo que se relajaron. Entre eso y el Puente del Quisi -que retrasó las obras- nos fuimos a un nuevo plazo, finales de 2020. Ahora se habla ya de que a mediados de 2021, y que no sea más.

Si en nuestras cosas corrientes de ciudadanos de a pie entramos en pánico al escuchar «es que eso cuando yo empiezo a picar no sé lo que hay detrás», porque sabemos que esconde la pavorosa advertencia de que ni se van a cumplir los presupuestos iniciales ni tampoco los plazos previstos, pues me malicio yo que en lo de renovar una línea del TRAM el terror se elevará exponencialmente.

En una época en la que se está apostando por el desarrollo sostenible y por el uso de la tecnología para conseguir entornos más limpios, el tren es una opción fantástica como medio de transporte público, sobre todo uno como el que se supone que vamos a tener. Y si además se pudieran hacer avances en la conexión ferroviaria de vía ancha, miel sobre hojuelas. ¿Quién sabe? Teniendo las (nuevas) elecciones nacionales (de nuevo) a la vuelta de la esquina, quizá haya alguien que se acuerde de nosotros y nos incluya en su programa. Aunque entiendo que ya, visto lo visto, les debe dar vergüencilla a todos.