Trabajan para reabrir hoy el pabellón del polideportivo Jueves, 25 abril 2019, 00:23

El pabellón del polideportivo municipal de Dénia permaneció ayer cerrado al público ya que todavía no se encuentra listo para que los usuarios puedan entrenar en él después de que el agua inundara las instalaciones el domingo y alcanzaran un nivel cercano al medio metro debido a las torrenciales lluvias. Pese a que durante el martes se procedió al secado de la pista y la retirada del barro, que también afectó a los vestuarios y a otras dependencias, aún no estaban en condiciones. Los trabajos se han intensificado para intentar que hoy se pueda reabrir. Este cierre ha obligado a tener que trasladar el campus de fútbol sala que se desarrollaba allí esta Semana Santa a las instalaciones municipales de la avenida Joan Fuster mientras no se pueda jugar de nuevo en la pista.