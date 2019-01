TONTO EL ÚLTIMO

En apenas una semana hemos sabido que habrá reversión del Hospital de Dénia ya mismo, que el edificio de la calle San José será operativo en breve, que hemos ahorrado una pasta gansa en electricidad en los últimos años, que las obras de Archiduque Carlos están a punto de finalizar y que -tachán, tachán- habemus Normas Urbanísticas Transitorias (NUT). Vamos, que estoy que me aplaudo encima.

Sí, ya sé que esto lo adelanté en la pasada columna, pero no sabía que iría todo tan rápido. Aunque decir que ha ido «rápido», para según qué cosas, parece un sarcasmo, que no es la intención. Es más, todo, absolutamente todo, es bueno y necesario, si bien esbozado ya el dibujo, habrá que comenzar con las capas de matiz.

Sobre la biblioteca que va a pasar al edificio de la calle San José, encantada porque me pilla más cerca, así que nada que decir. Tampoco sobre la culminación de las obras de Archiduque Carlos. Y que se pague menos en la factura de la electricidad municipal pues me parece fenomenal, oiga, aunque en algunas zonas de Dénia ya se veía claro que se estaba ahorrando en luz.

La reversión del Hospital me causa cierto desasosiego, pero no por la reversión en sí, sino porque mi médico de cabecera (y otros muchos profesionales) están con un contrato laboral, no sé cómo van a quedar y me gustaría que continuaran.

Así que me quedan las NUT para justificar el llamativo título que le he puesto a la columna. Entiendan una cosa, llevamos muchísimo tiempo sin planeamiento de ningún tipo y si el ser humano es el único animal que tropieza cuantas veces sean necesarias en la misma piedra, nada hace sospechar que estas NUT vayan a resistir dos asaltos judiciales.

Por este motivo, y aún a riesgo de equivocarme, auguro una entrada masiva de proyectos y solicitudes en el Ayuntamiento de Dénia en las próximas semanas, no vaya a ser que alguien se lleve las NUT a los tribunales y estos la tumben, ya saben, «por no hacer mudanza en su costumbre».