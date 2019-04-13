TERCER PREMIO PARA 'SENSACIONES MEDITERRÁNEAS'

J. IGLESIAS. EL PLATO QUE PRESENTÓ EL COCINERO DE LA VENTA DE POSA DE LA XARA, FEDERICO GUAJARDO, EN EL XVI PREMIO DE COCINA CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, SE ALZÓ CON EL TERCER PREMIO DEL RECONOCIDO CONCURSO QUE TUVO LUGAR ESTA SEMANA EN EL SALÓN DEL GOURMET DE MADRID.
FEDERICO GUAJARDO PREPARÓ UN PLATO AL QUE DENOMINÓ 'SENSACIONES MEDITERRÁNEAS' CONSISTENTE EN UNA SENCILLA ENSALADA VALENCIANA CON SALAZONES COMO EL CAPELLÁN, LA MOJAMA Y EL PULPO SECO, CON UNA ESPUMA DE TOMATE Y OTRA DE PEPINO, CON UN HELADO DE JUGO DE LECHUGA, PEPINO Y CEBOLLA, AL QUE SE LE AÑADIÓ EL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE JAÉN 2019.
SU CREACIÓN COMPITIÓ CON OTROS 12 PLATOS DE OTROS TANTOS COCINEROS QUE QUEDARON FINALISTAS EN ESTE PRESTIGIOSO CONCURSO INTERNACIONAL.