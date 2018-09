Dos tempraneros goles de Cristian y Palau le valen al Jávea para ganar en su visita a L'Olleria J. ZAMORA XÀBIA. Martes, 4 septiembre 2018, 00:01

Dos goles antes de que se cumpliese la primera media hora de juego sirvieron para el que Jávea sumase los tres primeros puntos del campeonato de liga al ganar en el campo La Solana de L'Olleria al equipo local por 1 a 2. Los tantos rojiblancos los marcaron Palau y Cristian.

El ritmo del partido fue bastante lento. Desde el arranque, el conjunto que dirige Antonio Villaescusa cogió el mando del juego. No permitió que los locales entrasen en el partido, ejerciendo una buena presión que impidió que los valencianos pudiesen salir con la pelota controlada.

En el minuto 7 llegó el 0 a 1 al rematar Palau con acierto al fondo de las mallas. Este tanto concedió mucha tranquilidad al Jávea, que pese a ir por delante no se echó atrás y fue ambicioso.

En el minuto 22, llegó el 0 a 2, un tanto logrado por Cristian. El central volvió a demostrar su potencial como goleador, al igual que lo hizo cuando estaba en el Dénia. Con un marcador tan favorable la tranquilidad se instaló en el equipo rojiblanco que siguió manejando el ritmo del partido sin pasar apuros defensivos.

En la reanudación llegó demasiado pronto el gol local, anotado por Rafa Gil, cuando apenas se llevaban jugados dos minutos. El tanto metió a L'Olleria de nuevo en el partido.

Tras reponerse de este revés, los hombres de Villaescusa retomaron la manija del juego, ante un rival que quiso pero no encontró la forma de crear ocasiones de peligro. En las pocas veces que consiguieron llegar, el portero Edu logró desbaratarlas y el marcador ya no se movió.