EL TEMPO DEL TIEMPO

Somos la única especie sobre la tierra consciente del tiempo. Lo percibimos en términos newtonianos, como un continuo que se mueve en una sola dirección. Creemos que es fácil medirlo. Que con un reloj nos basta. Pero no es cierto. Tal y como demostró Einstein el tiempo no es lineal en absoluto. El tiempo es relativo y depende de la velocidad a la que se mueva un observador en el espacio (una persona que viaja en una nave de alta velocidad envejecerá más lentamente que una persona en la Tierra).

La verdad es que el tiempo no existe 'per se'. No está separado de su percepción. Pero este concepto nos resulta tan abstracto que preferimos aferrarnos a la obsoleta teoría de Newton. Nos parece más sencillo mantener una percepción incompleta del tiempo. Aun en la paradoja de saber que hay acontecimientos que tardan más en acaecer de lo que tardan en ser conocidos en todo el mundo. Es el tiempo del reloj luchando a brazo partido con la realidad del tiempo.

Tal vez deberíamos hablar más en términos de tempo que de tiempo. Un tempo que no es sino la velocidad con que se interpreta una pieza musical o en la que sucede la acción de una novela, una obra teatral o un argumento. Todos poseemos ese tempo, que se altera en numerosas ocasiones. Lo modifican los viajes, la lectura, la meditación, el sexo. Es el mismo que, trastocado por el amor, definía Jorge Luis Borges «Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo». El que perdemos. El que nos roban (como hacían los hombres grises de Michael Ende en Momo), porque cuanto más rápido hacemos las cosas menos minutos tenemos.

Yo ya no aspiro a medirlo. Ni a pararlo. Ni a aprehenderlo. Y, puestos a elegir, me quedo definitivamente con el concepto de tempo. Porque me da más opciones. Porque se me hace 'larghetto' al encarar septiembre. 'Adagio' cada vez que llega el lunes. 'Lento moderato' mientras duermo. 'Allegro' en el instante que pulsas el timbre de mi casa. 'Vivace' cuando estoy contigo. 'Prestissimo' si te beso.