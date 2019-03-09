TALLER DE POSTRES Y DULCES PARA OCASIONES ESPECIALES

J. IGLESIAS. EL COLEGIO CAP D'OR DE MORAIRA ACOGE ESTA MAÑANA EL TALLER DE COCINA DEDICADO A LOS POSTRES Y DULCES PARA OCASIONES ESPECIALES. SE TRATA DE UNA INICIATIVA MUNICIPAL QUE SE DESARROLLA EN ESTE CENTRO Y EN EL RESTAURANTE G&L, Y QUE PRETENDE ENSEÑAR A LOS PARTICIPANTES DISTINTAS TÉCNICAS PARA PREPARAR POSTRES Y DULCES, O CARNES Y PESCADOS EN PRÓXIMOS CURSOS.
LOS TALLERES DE COCINA PROPUESTOS SE BASAN EN UNA BREVE EXPLICACIÓN TEÓRICA SOBRE LA TEMÁTICA DE LA CLASE, LOS PROCESOS CULINARIOS QUE INTERVIENEN, CONSEJOS SOBRE LAS ELABORACIONES. DESPUÉS SE PONEN EN PRÁCTICA TODOS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS COCINANDO LA PROPUESTA DE LA PERSONA QUE IMPARTE EL CURSO. LA JORNADA, DE 10 A 15 HORAS, FINALIZA CON LA DEGUSTACIÓN DE TODO LO QUE SE HA PREPARADO EN EL CURSO, QUE TIENE UN PRECIO DE 15 EUROS.
ESTA INICIATIVA DE COCINA COMENZÓ EL 2 DE FEBRERO CON UNA JORNADA DEDICADA A LOS ARROCES SECOS, MELOSOS Y RISOTTOS. TRAS LOS POSTRES DE HOY SÁBADO, EL 6 DE ABRIL SE DEDICARÁ A LA ELABORACIÓN DE CARNES, CON COCCIONES RÁPIDAS Y LENTAS, Y EL 11 DE MAYO FINALIZARÁN CON UN TALLER DE COCINA MEDITERRÁNEA, DEDICADO A LOS PESCADOS.
POR OTRA PARTE, CON MOTIVO DEL FENÓMENO ASTRONÓMICO DE LA ALINEACIÓN DEL SOL CON LA PEÑA LA FORADÀ HOY SÁBADO, FESTIVIDAD DE SANTA FRANCISCA ROMANA, LOS RESTAURANTES DE BENISSIVÀ Y BENITAIA DE LA VALL DE GALLINERA OFRECERÁN MENÚS ESPECIALES DURANTE HOY Y MAÑANA PARA LOS QUE SE ACERQUEN A PRESENCIAR LA ALINEACIÓN. LOS ESTABLECIMIENTOS QUE HAN PREPARADO ESTOS MENÚS SON TA CASA Y RESTAURANTE DEL RAVAL Y ESTÁN COMPUESTOS DE PLATOS DE LA GASTRONOMÍA LOCAL, COMO ARROZ AL HORNO. ADEMÁS, EL DOMINGO, SE CELEBRARÁ UNA 'CALÇOTADA' A CARGO DE BENISTERRA, UNA RED DE AGRICULTORES SOSTENIBLES DE LAS COMARCAS CENTRALES QUE TRABAJAN DESDE EL RESPETO A LA TIERRA Y SU TERRITORIO.