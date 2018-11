SUBIENDO JUNTOS

Buscando a un alpinista de época, tropecé con Mayte Minaya, una ingeniera de montes que tuvo que abandonar su trabajo como investigadora forestal por quedarse ciega por una enfermedad. Su testimonio me atrapó rápido, y al contactar con ella, le ofrecimos el reto de subir al Montgó para celebrar el Día de las Montañas, aceptó sin dudarlo, sólo puso una condición, contar con su equipo de la ONCE, «es que en ellos confío ciegamente», porque nuestra protagonista es así, positiva, divertida, fiel a la vida.

Lo organizamos todo, y hablamos con el centro excursionista de Xàbia para que nos ayudara, y el alcalde se lo sopló al tenista David Ferrer, sorprendiéndonos al decirnos que quería participar en la aventura, compartiendo la experiencia con Mayte y el resto del grupo, y así fue.

Quiso nuestra protagonista que todos nos uniéramos en algún momento a la barra-guía, y a medida que íbamos ascendiendo, nos sumábamos a ella. La primera vez intenté hacerlo bien, pero todo tiene su técnica, y Mayte me dijo, «Jesús, relaja el brazo que no te siento», a partir de entonces todo fue como la seda, y me sorprendió con una nueva perspectiva de las cosas, ratificada por uno de los miembros de su grupo, «no soy voluntario, soy un compañero que subo como uno más».

Tener a David fue un privilegio. Le pedimos que volviera a unirse a la barra en los momentos finales del ascenso, y como el campeón que es, se puso a dar instrucciones como si lo hubiese hecho toda la vida.

Sin duda, fue una gran experiencia para Mayte, pero creo que para nosotros fue todavía mejor, una historia que publicaremos el 11 de diciembre, Día de las Montañas, recordando lo importantes que son, la necesidad de conservarlas y, la obligación de defender el derecho a que todo el mundo las disfrute.

Les expliqué a todos lo que nos contó Juanito Oiarzabal, me refiero a las fiestas que montaban al conseguir un ochomil. Se lo tomaron tan en serio, que lo celebramos como si acabáramos de bajar del Everest.