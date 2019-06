SUBIDAS Y CUESTAS

Crecen los corrillos esta semana en torno a la subida de sueldo que se ha otorgado a sí mismo el equipo de gobierno de Dénia en el primer pleno tras la investidura (y un poquitín a la oposición, como para disimular). Parece que les hayan entrado las prisas para solventar la cuestión cuanto antes y así dejarlo todo tranquilo -al menos en lo que a esto se refiere- durante los próximos cuatro años.

Particularmente soy de la opinión que quien trabaja debe ser remunerado, y los políticos no son excepción en esto. Es cierto que en algunas poblaciones pequeñas, alcaldes y concejales hacen su labor por amor al arte, pero una ciudad como Dénia precisa una dedicación lo suficientemente intensa como para impedir el ejercicio de cualquier otra función. Así que sueldo: sí. ¡Claro!

Aclarado el qué, vayamos al cómo y al por qué. Se escudan nuestros munícipes en que hace mucho que no se suben el sueldo (que tampoco se vayan a creer que era una miseria, no, estaba bien) y que hay, además, un decreto que se publicó hace seis meses -ya gobernaba Sánchez- que regula este tipo de salarios. Y todo hay que decirlo: antes de dicho decreto, esta subida hubiera resultado imposible.

Aun así, leído el BOE, podemos afirmar que la subida de sueldo es inferior a lo que corresponde, ya que han cogido el tramo de municipios de 10.001 a 20.000 habitantes, en vez de coger el que le tocaba. Se lo digo en numeritos redondos: de cobrar 43.000 euros, se pasa a cobrar ahora 53.000 euros, pero en realidad según el decreto podrían ser 58.000, que igual no lo han puesto así en un arrebato de timidez.

A mí, ciertamente, me daría un poco igual todo esto si no fuera porque llevan como tres años seguidos subiéndome el IBI y todo indica que seguiremos así en lo sucesivo, lo que se sumará a los más que seguros incrementos en otros impuestos y tramos de los gobiernos autonómico y central, con cuestas de enero que cada vez se me adentran más en el verano.