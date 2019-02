Sin sonómetro desde hace 10 años según Cs

El grupo Ciudadanos Dénia denunció ayer que la policía local no cuenta con sonómetro desde hace 10 años. Afirman que esta fue la contestación del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto a su pregunta, pues el partido que lidera Sergio Benito llevaba «varios meses detrás de los ruidos de los ciclomotores en preguntas al edil». Según indican el informe de la policía «justifica que el control de ruidos a ciclomotores se hace a través de la documentación o de la observación de reformas de importancia en los vehículos». Para Benito «esta es una demostración más de la desconexión del equipo de gobierno con la realidad. Y lo cierto es que hay un gran número de ciclomotores haciendo un ruido inmenso cuando atraviesan la ciudad y la policía no puede multarlos porque no tiene un instrumento legal para medir el ruido».