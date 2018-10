Los sonidos de oriente invaden el Auditori Teulada Moraira Los hermanos Kanazashi junto al presidente de la Fundación Auditori TM, Carlos Linares. / LP El grupo oriental Taiko, de los hermanos Kanazashi, ofrece un recorrido por la tradición japonesa a través de los ritmos del wadaiko B. O. TEULADA MORAIRA. Martes, 2 octubre 2018, 00:39

Uno de los sonidos más esenciales de la cultura japonesa llega el 3 de noviembre al Auditori Teulada Moraira con el concierto 'HA-YA-TO Drum Masters', de la mano del grupo Taiko, formado por los hermanos Kanazashi. Se trata del wadaiko, un instrumento de percusión de grandes dimensiones que en el país del sol naciente sirvió en sus inicios para enviar señales a aliados, para espantar a animales salvajes o para levantar el ánimo a los guerreros en la batalla.

Posteriormente empezó a utilizarse en las artes tradicionales de Japón y su presencia sobre los escenarios fue aumentando. En la actualidad existen colectivos y grupos que han recuperado esta milenaria tradición.

Keita, Ryota y Yuta Kanazashi, maestros del wadaiko, ofrecerán un espectáculo audiovisual en el que combinarán percusión y danza hipnótica. Un espectáculo enérgico y sofisticado que ya ha entusiasmado a la audiencia de más de 25 países, en un viaje imaginario a Japón, país de las cuatro estaciones mágicas.

'HA-YA-TO Drum Masters' será el espectáculo estrella de la programación de la nueva temporada del Auditori TM, que arrancará el 6 de octubre. Lo hará con la banda de jazz Bourbon Street Stompers acompañada por el vocalista Josua Stewart. Un grupo de Nueva Orleans que ya les ha acompañado en varias ediciones.

El 14 de octubre la lírica tomará el protagonismo de la mano de la compañía Ópera 2001, que interpretará 'La flauta mágica', una obra de Mozart dividida en dos actos. La última actuación de octubre tendrá lugar el día 27 con el espectáculo 'El Fantasma de la Ópera' producido por l'Associació Amics de la Música d'Alcoi. Un concierto, según Carlos Linares, presidente de la Fundación CV Auditori Teulada Moraira y alcalde, «escenificado con orquesta, solistas y coro y donde todos los elementos que conocemos estarán presentes en esta representación gracias al acuerdo establecido con The Really Useful Group de Londres».

Los músicos locales llenarán el escenario del Auditori TM durante el mes de noviembre en honor a su patrona, Santa Cecilia. Los primeros en actuar serán de los solistas de la AMCT el día 10. Mientras que el 16 será el turno del Concierto de la Banda Juvenil, que tendrá como solista vocal a Empar Argudo Alegre. Este año contarán además con la colaboración del Cant Jove Teulada. Por último, el 17 de noviembre se celebrará el Concierto de Santa Cecilia, a cargo de toda la formación de bandas de Teulada Moraira.

También habrá un hueco para el teatro, el 4 de noviembre, con la representación de la obra de humor '5...y acción', protagonizada por Carlos Sobera, Marta Hazas y Javier Veiga, entre otros.

Diciembre arrancará con la función 'Trobadores' el día 1, a cargo de las actrices María Mas y Nydia Crespo que forman parte del grupo Teatreres pel Món. Y el 15 habrá música de película para mayores y pequeños, concretamente la de 'Pirata del Caribe' que interpretará la Orquesta Sinfónica de la UCAM.

El Ballet de Moscú volverá al escenario del Auditori con 'La Bella durmiente' el 21 de noviembre y el 28 se celebrará el Concierto de Navidad a cargo de la OJPA con la colaboración de la Diputación.