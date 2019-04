Sólo dos jóvenes y cinco niñas aspiran a ser las falleras mayores de Dénia de 2020 Las candidatas a falleras mayores de Dénia junto a las dos máximas representantes de las Fallas 2019. / tino calvo Safir Malonda y Raquel Llobell, de las comisiones Darrere del Castell y Saladar, serán las candidatas al máximo cargo de las fiestas B. ORTOLÀ DÉNIA. Lunes, 29 abril 2019, 23:34

Aún con un cierto aroma a pólvora, en la ciudad ya ha empezado la carrera por ocupar los cargos de fallera mayor y fallera mayor infantil de Dénia de 2020. La elección de la primera de ellas se dirimirá entre tan sólo dos candidatas, Safir Malonda y Raquel Llobell. Mientras que al cargo de fallera mayor infantil optan cinco niñas: Martina Gimeno, Cynthia Sendra, Yaiza Serrano, Alma Miralles y Alicia Guardiola.

Las siete aspirantes asistieron al primer acto oficial, su presentación como candidatas, junto con las todavía falleras mayores, Amparo Petrie y la pequeña Neus Suárez.

Las dos aspirantes a sustituir en el cargo a Petrie fueron las máximas representantes de sus fallas en el último ejercicio. Safir Malonda, de 23 años, ha estado ligada a la comisión de Darrere del Castell desde que nació y a los 15 fue fallera mayor infantil. Para esta estudiante de biotecnología celular y molecular de plantas, ser la máxima representante de las Fallas de Dénia, «es una gran oportunidad para representar a todo el municipio, sería algo muy bonito».

Un sentimiento similar comparte la segunda candidata. Raquel Llobell, de 27 años, también ha estado ligada toda una vida al distrito Saladar. Debido a los estudios ha tenido que estar algunos años viviendo en Valencia, y «aunque no he podido estar todos los años, siempre he llevado en el corazón la fiesta».

Llobell lleva fallas «en las venas». De hecho, su trabajo está ligado a este mundo, ya que es modista de indumentaria valenciana. Reconoce que ser la fallera mayor de Saladar en las pasadas fiestas josefinas «fue un sueño, y ahora me gustaría terminarlo de la mejor forma, siendo la máxima representante de las fiestas más bonitas de Dénia».

En cuanto al cargo de fallera mayor infantil, la terna está más disputada. La más joven de las cinco candidatas es Alicia Guardiola. Desde que nació, hace ocho años, pertenece a la falla Baix la Mar. Esta estudiante del colegio Paidos ocupó el cargo de fallera mayor infantil de su comisión este año y ahora quiere completar el círculo. También quiere cumplir su sueño Yaiza Serrano, de Saladar. La pequeña de nueve años asegura que, además de representar a Dénia, esta alumna de Maristas quiere saber de primera mano cómo funciona la Junta Local Fallera.

Otra de las candidatas es Alma Miralles, también de nueve años de edad y estudiante de Maristas. Pertenece a la falla Les Roques «de toda la vida» y reconoce que ser la fallera mayor infantil realmente no es una prioridad, «me apunté como candidata porque quería pertenecer a la corte de honor».

La cuarta aspirante es Martina Gimeno, de 11 años y perteneciente a la comisión Diana. Afirma que fue ella quien convenció a sus padres para presentarse a la elección. Lo tuvo fácil, puesto que su madre también fue fallera mayor. La pequeña recalca que representar a la ciudad y al mundo fallero por toda la geografía valenciana «es una emoción muy grande».

Por último Cynthia Sendra, la más mayor de las cinco, tiene 12 años. Vinculada a Darrere el Castell desde que nació, apunta que le haría especial ilusión ocupar el cargo junto a su compañera de comisión, Safir Malonda.

Las siete candidatas ahora deberán esperar hasta el 18 de mayo para la que seguramente será una de las llamadas más importantes del año, la que realizará el alcalde a las dos afortunadas. La despedida oficial de Amparo Petrie y Neus Suárez tendrá lugar este mismo domingo. Ambas invitaron a las candidatas a «disfrutar al máximo de estos días, porque es una experiencia inolvidable que pasa muy rápido».