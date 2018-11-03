SIETE PREMIOS PARA LOS VINOS DE BODEGAS XALÓ

JOSÉ IGLESIAS . LOS VINOS DE BODEGAS XALÓ CONSIGUEN CADA AÑO QUE PASA MAYORES RECONOCIMIENTOS ENTRE LOS CONCURSOS Y CERTÁMENES NACIONALES E INTERNACIONALES A LOS QUE SE PRESENTA. EN EL EJERCICIO 2018 LOS VINOS PRODUCIDOS EN ESTA BODEGA HAN RECOGIDO IMPORTANTES PREMIOS PARA SUS VINOS Y EL VERMOUTH VALL DE XALÓ.
EL II CERTAMEN TOPWINE QUE SE CELEBRÓ EN BARCELONA CONCEDIÓ EL ORO A LOS VINOS 'VALL DE LLÍBER' Y 'BAHIA DE DÉNIA'. ADEMÁS, ESTE ÚLTIMO VINO ENTRÓ A FORMAR PARTE DE LA LISTA ESPECIAL 10 QUE PREMIA A LOS VINOS DE GRAN CALIDAD QUE TIENEN UN PRECIO POR DEBAJO DE LOS 10 EUROS (SU PVP RECOMENDADO ES DE 5 EUROS).
AL CERTAMEN SE PRESENTARON 573 REFERENCIAS DE VINOS DE TODA ESPAÑA, DE LOS CUALES HAN SIDO PREMIADOS UN TOTAL DE 193, ES DECIR, TODOS AQUELLOS CALDOS QUE HAN SUPERADO LOS 83 PUNTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA OBTENER UN RECONOCIMIENTO.
ASÍ PUES, LOS VINOS PLA DE LLIBER BLANCO Y PLA DE LLÍBER ROSADO SE ALZARON CON LA PLATA EN ESTE MISMO CERTAMEN, MIENTRAS QUE EL VERMUT VALL DE GORGOS, TAMBIÉN OBTUVO EL PREMIO DE PLATA. CABE DESTACAR QUE EL VERMUT VALL DE GORGOS HA OBTENIDO TAMBIÉN ESTE AÑO EL ORO EN LA 30 EDICIÓN DE LA MOSTRA PROAVA (PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD DE LA COMUNITAT VALENCIANA), EN LA CATEGORÍA DE VINOS AROMÁTICOS.
TAMBIÉN EN ESTA ÚLTIMA MUESTRA DE PROAVA SE CONCEDIÓ EL PREMIO DE ORO AL VINO MARNÉS TINTO FABRICADO EN BODEGAS XALÓ.
DE MOMENTO, EL QUE MÁS RECONOCIMIENTOS HA RECIBIDO DURANTE ESTE EJERCICIO ES EL BAHIA DE DÉNIA, UN CALDO CONFECCIONADO CON UVA MOSCATEL DE ALEJADRÍA, DE COLOR AMARILLO PAJIZO CON RIBETES LIGERAMENTE DE ORO, LIMPIO Y BRILLANTE. EN NARIZ ES MUY AROMÁTICO RECORDANDO A FRUTAS MADURAS COMO LA MANZANA Y PERA, Y FRUTAS BLANCAS, MIENTAS QUE EN BOCA ES SABROSO, FRESCO CON RECUERDOS A FLORES BLANCAS Y LIGERAS NOTAS DE PÉTALOS DE ROSA. UN VINO GOLOSO, AGRADABLE, CON UN RETRONASAL POTENTE.
LA BODEGA COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, CONOCIDA POPULARMENTE COMO BODEGAS XALÓ, ALBERGA A MÁS DE 400 SOCIOS Y CONTRIBUYE A DIFUNDIR LAS EXCELENCIAS DE LA HISTÓRICA VITICULTURA DE LA MARINA ALTA.
LAS CEPAS QUE SE CULTIVAN PARA LA PRODUCCIÓN DE VINO SE DILUYEN EN UNA AMPLIA OROGRAFÍA QUE CONFORMAN EL VALL DE XALÓ Y QUE, CON EL BUEN CLIMA Y EL BUEN HACER TRADICIONAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, SE CONSIGUE MANTENER LA CALIDAD DE LOS VINOS.
EN LAS TIERRAS ALTAS, CON MÁS DE 400 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, CON BANCALES PEQUEÑOS, SUELOS CALCÁREOS Y PEDREGOSOS COMO BERNIA, CAU, PLANISES, MASEROF ETC., SON IDÓNEOS PARA EL CULTIVO DE LA VARIEDAD GIRÓ, UNA UVA QUE HA DADO CALDOS EXCELENTES PARA LA ELABORACIÓN DE TINTOS.
LAS TIERRAS MEDIAS, MÁS ARCILLOSAS, COMO LAS DE ALCANALÍ, PASULAS, CUTES O SOLANAS SON LAS PERFECTAS PARA EXTRAER EL VINO 'MALVARROSA' UN EXCELENTE ROSADO QUE COMPARTE PROTAGONISMO CON LOS SUAVES CALDOS QUE NACEN DEL PLA DE LLIBER, CON SUELOS FÉRTILES Y PROFUNDOS.
PERO LAS VARIEDADES QUE AQUÍ ENCONTRAMOS NO SON SÓLO EL GIRÓ (GARNACHA). EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA PASA DURANTE EL SIGLO XIX Y HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX, HIZO DEL PLA DE LLÍBER UN MAR DE MOSCATEL. EN LA ACTUALIDAD PREDOMINA ESTA VARIEDAD MOSCATEL ROMANO TAMBIÉN CONOCIDA COMO DE ALEJANDRÍA, TANTO EN EL PLA DE LLIBER COMO EN LAS RIBERAS DEL RÍO XALÓ Y EN LA PARTIDA DE GORGOS. ESTAS DOS ÚLTIMAS CON SUELOS MÁS SECOS Y PEDREGOSOS, PERO EXCELENTES PARA LAS MISTELAS MÁS DULCES.
SOLO NOS QUEDA DISFRUTAR DE NUESTROS VINOS. FELICIDADES.