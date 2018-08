SENSORES Y BOLARDOS

Las obras de algunas zonas de Dénia están llegando a su fin y con el objetivo final de peatonalizarlas por completo, el equipo de gobierno ha anunciado que en algunas de ellas habrá bolardos para impedir el tráfico, al tiempo que 'sensores' que reconocerán las matrículas de los residentes para dejarles pasar a su barrio.

Sin entrar en el asunto de la peatonalización o no de la zona, el tema que verdaderamente me escama es el de los 'sensores', porque no son otra cosa que cámaras, cámaras de control y vigilancia en el espacio público -aunque apunten a una matrícula- y este siempre hecho me parece una intromisión intolerable en la privacidad de las personas.

Ya les avanzo que en mi entorno más cercano casi nadie coincide conmigo, que en el mejor de los casos, hay quien me recuerda haber sufrido tal o cual acto de vandalismo y que le hubiera venido muy bien que unas cámaras lo hubieran grabado todo.

Lo comprendo, pero no me resulta suficiente. Los países más totalitarios del mundo invierten millones en sistemas de vigilancia de su población. Las sociedades más democráticas también, aunque lo hacen de forma más disimulada y pretendiendo que el sacrificio de nuestra privacidad es necesaria para garantizar nuestra seguridad.

Hay algo de perverso en todo ello, sobre todo en el argumento de que «si no tienes nada que esconder ni vas a hacer nada malo, ¿qué más te da?». Pues me da.

Nos echamos las manos a la cabeza cuando hay una brecha de seguridad en internet, pusimos de vuelta y media a Facebook por vender nuestros datos a terceros. En cambio, en la calle, ¿tenemos que aceptar y dar por buena cualquier cosa que se haga «por nuestro bien»? ¿Seguro?

Poca fama tengo yo de antisistema, y quizá por ello es sorprenda mi oposición a este asunto. Pero es que entiendo que el tema del acceso se podría solventar con señales sin necesidad de bolardos, o con bolardos dando copia de la llave a los autorizados. Ambas serían fórmulas bastante más baratas y nada sospechosas de conseguir el objetivo que persigue el equipo de gobierno. ¿No?