La segunda semana gastrocultural de Pego promocionará la cocina de marjal Rosa Maria Ferrer, Enrique Moll, Andreu Dominguis y Laura Castellà, durante la presentación. / Tino Calvo En esta edición se pondrá en valor la labor de siete cocineros que han convertido el arroz en el epicentro de la gastronomía local BEATRIZ DEL CAZ PEGO. Martes, 28 agosto 2018, 00:40

Una vez más Pego vuelve a homenajear al arroz bomba en la segunda edición de su semana gastrocultural. Y lo hace poniendo en valor la Marjal, paraje donde se cultiva este referente gastronómico. Según el alcalde, Enrique Moll, «estas jornadas son la continuidad de las del año pasado con las que queremos que Pego sea un referente gastrocultural fuera de la comarca». El protagonista indiscutible de esta edición será la Marjal y su cocina, del que parten las actividades.

El lunes 3 se realizará la primera 'Trobada de Parcs Natural Humits', donde la regidora de Medio Ambiente, Laura Castellà, espera que representantes de los humedales y « los alcaldes de las localidades con marjales acudan para aportar su punto de vista sobre el uso y repercusión diaria que tiene en sus municipios».

También se promocionará la Marjal entre los niños, que podrán realizar una ruta guiada por el paraje con la que se quiere «potenciar el conocimiento del parque entre los más pequeños», explicó la concejal de Turismo, Rosa Maria Ferrer. Además, del 2 al 7 de septiembre se podrá disfrutar de las barcas de la Marjal de manera gratuita, tanto por la mañana como por la tarde.

Como parte de la promoción de la cocina, el jueves se realizará el Primer Concurs Gastrocultural 'Cuina de Marjal'. «Queríamos que innovaran y de alguna forma premiarlos al seguir la vertiente de cocina de marjal, que es amplia», matizó Ferrer. Por ello, se otorgará dos premios, uno a la mejor tapa y otro a la más innovadora.

Por otro lado, ya que el año pasado se puso en valor a las mujeres cocineras y este año han querido hacer lo mismo con siete hombres de la localidad. Según el alcalde, «será un homenaje a la gente que ha puesto el arroz bomba en la gastronomía. Esos que, aunque no sean estrellas Michelin, hacen grande la gastronomía pegolina».

Como novedad, la semana cambiará su inauguración al domingo «para que pueda asistir mucha más gente», explicó la responsable de Turismo. En el Ullal del Bullent, los carreteros de Pego escenificarán la siega del arroz de la manera tradicional, sin ningún tipo de maquinaria moderna.

Con estas actividades, buscan poner en valor la faceta gastrocultural del municipio. «Hemos visto el potencial turístico que tenemos y que realmente no se está explotando porque no se conoce fuera de Pego lo que tenemos», comentó Rosa María Ferrer. Estas jornadas se crearon el año pasado «para subsanar esta carencia». Aun así, el primer edil señaló que con esto no quieren que «la marjal se masifique ni haya problemas de domingueros o acampadas». Abogan por un «turismo sostenible de calidad, no de cantidad», que disfrute de la gastronomía y sus parajes, por lo que instan a la Generalitat a que agilice el proceso de creación del centro de Recepción en la Marjal. Con esta reivindicación buscan crear una ruta en la Marjal para «apostar por la zona y su potencial», comentó Laura Castellà.