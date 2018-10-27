SEGUNDA EDICIÓN DE 'LA TAPA TÍPICA' EN BENIARBEIG

J. Iglesias. LA POBLACIÓN DE BENIARBEIG CELEBRA HOY SÁBADO LA SEGUNDA EDICIÓN DE «LA TAPA TÍPICA», UN ENCUENTRO EN LA PLAZA 9 D'OCTUBRE EN FORMATO FERIA GASTRONÓMICA DONDE SE HARÁ PRESENTE LA COCINA TRADICIONAL DE LA POBLACIÓN. ESTA SEGUNDA EDICIÓN ESPERA CONSEGUIR SUPERAR EL ÉXITO DE ASISTENCIA DEL AÑO PASADO, CON AFLUENCIA DE UN PÚBLICO DE TODAS LAS EDADES CON HINCHABLES PARA EL ENTRETENIMIENTO DE LOS MÁS PEQUEÑOS Y MÚSICA EN DIRECTO PARA LOS MAYORES.
EN LA «TAPA TÍPICA», BASADA EN LA COCINA TRADICIONAL DE BENIARBEIG, SE PODRÁN DEGUSTAR PELOTAS, CLÓCHINAS, COCAS, SANGRE CON CEBOLLA, 'FIGATELLS' O GAMBA CON ACELGAS, TAPAS PREPARADAS POR LOS BARES Y RESTAURANTES DE LA LOCALIDAD.