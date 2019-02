El sector de la construcción critica que el modelo económico de Pego es «caduco» Imagen de la calle Jaume I de Pego. / B. ortolà El empresariado acusa al gobierno local de no tener una planificación para atraer a nuevos negocios y turistas, y que obliga a los vecinos a trasladarse a otros municipios B. ORTOLÀ Viernes, 8 febrero 2019, 01:18

«Ya no somos ni el ombligo del mundo ni la yema del huevo». La Asociación de Empresas de la Construcción y Afines de Pego (AECA) está preocupada por la «alarmante situación económica del municipio». Así lo reflejan en un comunicado en el que aseguran que el municipio pegolino «no es competitivo y no genera ni atrae inversiones». Un problema, matizan, que repercute «en todos los sectores de la localidad, desde el pequeño comercio hasta los profesionales y las pequeñas empresas».

Para el sector de la construcción, la clave de este declive es «la falta de un modelo económico del gobierno local, puesto que el actual es caduco». Recriminan que el ejecutivo «se ha centrado en resolver los problemas diarios, cosa necesaria, más que configurar un modelo de pueblo a largo plazo». Instan al gobierno a «definir un nuevo modelo con los valores genuinos que tenemos, desde la sostenibilidad hasta el cuidado del medio ambiente». Creen que Pego «ha de ser capaz de generar un entorno económico atractivo y dinámico, que atraiga las inversiones y cuide a las que ya tiene».

La falta de un proyecto, aseguran, ha derivado en una serie de consecuencias negativas para la localidad, como la baja natalidad de los últimos años «que ha situado a Pego como un municipio con crecimiento demográfico negativo. La población cada vez está más envejecida y la gente joven cada vez emigra más». En este último grupo destacan a los que forma parte del sector gastronómico, «tenemos mucha gente que despunta en la cocina, pero ninguno de ellos ha visto en Pego las condiciones necesarias para desarrollarse profesionalmente».

La asociación propone un tratamiento fiscal diferenciado para los inmuebles protegidos

En su opinión, también emigran las empresas, «están cerrando cada vez más», y por contra, «ninguna quiere instalarse en Pego, lo hacen en otras localidades».

En el sector empresarial, concretamente en el de la construcción, lamentan que en la localidad pegolina «no se ha construido prácticamente ni una vivienda, urbanísticamente somos un pueblo congelado». Aseguran que eso se debe a que la actividad constructora «es fiscalmente muy elevada».

También piden una solución a las inacabadas urbanizaciones de Mostalla, Monte Pego y Penya Roja, «¿no hay una planificación realista más allá de las promesas cuatrianuales para evitar que se conviertan en guetos urbanos?». Solicitan, además, que los inmuebles catalogados y protegidos, «en un estado ruinoso de conservación», tengan un tratamiento fiscal y administrativo diferenciado, «para incentivar su mantenimiento y evitar que se pierdan».

Por otro lado, echan en falta una mayor oferta turística, puesto que «no es posible que en Pego se quiera ofrecer al mundo valores culturales, ambientales y paisajísticos con casi nulas unidades de pernoctación. De hecho tienen más la Vall de Gallinera y Ebo».

Por ello proponen poner en valor construcciones tradicionales, «casas y masías rurales», como oferta de pernoctación «de bienestar y diferenciada. No se explica que tengamos un parque natural y un entorno de montaña único y no haya ningún hotel rural, ni un solo mirador». Saben que hacer frente al turismo de sol y playa de los municipios de la costa «es complicado», pero «hay que buscar alternativas». Entre ellas apuntan que deben orientarse hacia una economía de servicio de la tercera edad no gerontológica, «buscan entornos tranquilos, podría ser una respuesta a la desestacionalización y la ayuda al comercio y la hostelería».

Otras opciones que proponen son productos de servicios «diferenciados de protección y recreo de la natura como 'glamplings', refugios deportivos; incluso tiene cabida un centro termal».

Crisis agrícola

Al gremio de la construcción también le preocupa la crisis del sector agrícola. Afirman no entender que las empresas auxiliares de la agricultura «no quieran invertir en Pego cuando la base de este pueblo siempre ha sido la agricultura. Habría que intentar incentivarlos». Para el mermado sector citrícola también piden alternativas «a partir de la redefinición del cliente que la consume, tal y como han hecho las empresas de vino. Queda mucho por innovar no podemos hacer solo naranjas».

Ante todos estos frentes, el sector apunta que es necesario «un cambio de actitud, tanto de la administración como de los administrados». La línea a seguir, indican, «es poner en valor los activos intangibles de los que solo disponemos nosotros».

Para ello piden al ejecutivo local que sea quien «conduzca las oportunidades y no las paralice. Tiene que ser una facilitadora al servicio de los conciudadanos».