SALVAR LA COVA

Llevo como dos décadas sin asomarme por la Cova Tallada, o más. Y no porque no me guste, sino porque no se ha dado. Pero la recuerdo como un lugar hermoso cuya soledad apenas se veía rota por los grupos que íbamos de vez en cuando. Tomábamos tantas medidas de seguridad para llegar, que jamás se me ocurrió ir por mi cuenta y riesgo, sin alguien realmente experto al mando.

Ya me sorprendí el año pasado al ver las fotos y denuncias de las multitudes en la Cova Tallada, y no deja de sorprenderme que, a lo visto, este año el Consell quiera limitar el acceso a este entorno natural. Tampoco me sorprende mucho, por otra parte, que lanzado el anuncio nos vengan a decir ahora que pongamos desde Dénia y Xàbia los titos para este control, que ellos no tienen. Pero bueno.

Quizá en nuestro empeño de ofrecer más y mejores experiencias a fin de atraer al turismo, de diferenciarnos de otros destinos de sol y playa, hayamos desvelado demasiado alegremente la existencia de este tesoro nuestro y quizá esto nos debiera de servir de alerta de cara al futuro: qué vamos a dar a conocer y qué es casi mejor que no.

Vivimos en una época en la que cada vez son más los coleccionistas de «momentos», que no de experiencias. Son cosas distintas, ya que las experiencias no hace falta fotografiarlas, quedan impresas en el alma, mientras que los momentos se van directamente a Instagram, al Facebook o a donde sea.

¿A quién le puede extrañar que se esté matando gente por hacer cola en la cima del Everest cuando aquí mismo, en pleno agosto, te suben al Montgó al calor del mediodía sin agua y en chanclas?

Yo no sé si es indolencia, ignorancia o que como estamos de vacaciones se relajan los estándares mínimos de sentido común. Pero algo de eso pasa, porque a mí, que tengo un instinto de supervivencia enormemente desarrollado y se me potencia más en verano, en cuanto me toquen -las vacaciones- me podrán encontrar en la playa cual lagartija o en el campo leyendo a la sombra de una higuera, que es lo que me pide el cuerpo.