Ana Sala será la candidata del PP en Calp y Sánchez baraja estar en la lista de Alicante B. O. Jueves, 14 febrero 2019, 00:56

El Partido Popular de Calp ya ha deshojado la margarita. Ana Sala será quién sustituirá en la candidatura a la alcaldía al de momento munícipe César Sánchez, quién anunció hace unas semanas que renunciaba a volver a encabezar la lista de los populares.

Sala, que actualmente está al frente de las concejalías de Desarrollo Inteligente del Territorio, Mercados, Aguas, Pymes, Autónomos y Empleo; Amas de Casa y Deportes, será la primera mujer en el PP que se presente para optar por la alcaldía calpina. Lo hace tras obtener el respaldo de sus compañeros de partido, incluso el del actual concejal de Calidad Urbana, Parques y Jardines, Domingo Sánchez García, quién también se postuló al puesto, aunque «retiró su candidatura cuando supo que yo también quería presentarme», explicó Sala.

La candidata popular apuntó ayer que todavía no ha confeccionado la lista que conformará su equipo. Tampoco desveló si en ella estará César Sánchez. Aseguró que «siempre tendrá un puesto», aunque matizó que éste no le ha revelado todavía «cual será ahora su camino». El propio Sánchez confirmó ayer que aún no lo ha decidido, pero aseguró que las dos opciones que baraja son la de estar en la lista calpina o en la de Alicante, para así poder presentarse a la presidencia de la Diputación.