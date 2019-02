EL RUIDO QUE NO CESA

Cuando declararon Zona Acústicamente Saturada (ZAS) a la calle Loreto de Dénia, yo creo que muchos vecinos de otras calles, y también de otros pueblos, nos quedamos mirando a ver. El asunto es complicado. No está la economía para ir cerrando bares, pero tampoco están los vecinos para pasar las noches en vela.

Una de las cosas que se hicieron fue implantar una serie de «semáforos» que advertían de cuando había demasiado ruido. Mi primera tentación fue ir a buscarlos para ponerme a dar voces debajo a ver cómo funcionaba (spoiler: no lo hice).

De forma pareja, se hizo que los locales limitar los horarios para no prolongar el ruido, se repartieron una serie de «papeleritas» en los bares con lemas 'ad hoc', se modificó el horario de la recogida de basura y se aumentó la presencia policial.

Pese a todos los esfuerzos los resultados han sido tan discretos que se va a mantener la ZAS al menos durante un año más, o eso es lo que dijeron en el pleno de esta semana.

Dado que las medidas tomadas parecían a priori inteligentes y adecuadas, los malos resultados deberían conducir a nuevos planteamientos, aunque sea por aquello del principio de insanidad. Y siento una curiosidad infinita por saber cuáles serán, sobre todo porque la calle Loreto no es la única que sufre de ruidos, ni Dénia tampoco es el único municipio que tiene declarado un ZAS.

Recuerdo que un verano en Irlanda, en plena adolescencia, me junté allí con una pandilla de quinceañeros fans del metal (ya saben, Black Sabbath, Judas Priest, Anthrax, etc) Por la tarde, nos juntábamos a dar unas vueltas o escuchar música. Al volver a casa, siempre había algún muchacho que hacía bajar la voz a los demás para no molestar al vecindario. ¿Se imaginan esto en Dénia?

Y es que quizá, los locales podrían estar abiertos toda la noche si al salir de ellos, las personas tuviéramos la misma consideración que tenían aquellos mocosos irlandeses repletos de acné y hormonas. Piénselo.