Roselló apela a la implicación de la sociedad con el Rotary Roselló en su farmacia. / A.Cobos El club de Dénia apuesta por crear una sala multisensorial en el centro de día que abrirá Aprosdeco para personas con diversidad funcional A. COBOS DÉNIA. Viernes, 27 julio 2018, 00:49

«Unirme era una manera de devolverles todo lo que me habían dado», explica Maribel Roselló, la nueva presidenta del Club Rotary Dénia. Roselló tiene una hija con diversidad funcional, y la labor del club en favor de este colectivo fue una de las razones que la animó a unirse a la asociación. Además, la nueva presidenta destaca que los rotarios son personas que se caracterizan por su «integridad y solidaridad».

La ayuda a los demás es algo que también mueve a Roselló en su día a día. La presidenta, una conocida farmacéutica de la ciudad, afirma que «no entendería la misión de mi profesión si no ayudara a los demás». Pero no quiere centrarse en ella: «Yo hablo siempre de nosotros, porque aunque sea mi presidencia, si no tengo a mi lado a todo el club no podré hacer nada». Por eso, resalta la labor de todos los comités del club y del nuevo equipo que le acompañará su presidencia. Durante este periodo, Roselló tiene dos objetivos. Por un lado, continuar centrándose en la diversidad funcional bajo el lema 'La diversidad funcional funciona'. Además, quiere acercar el club a la juventud: «tienen otra visión e inquietudes que hay que valorar y aprovechar», dice.

Ambos objetivos se han integrado en un proyecto: la creación de la sala multisensorial en el centro de día que creará Aprosdeco en Dénia para las personas con diversidad funcional. Roselló destaca la importancia de esta iniciativa, ya que en la comarca no existe ningún centro de día para la gente de este colectivo mayor de 21 años.

Esta sala será una herramienta para «estimular los sentidos» de las personas con diversidad funcional, así como «potenciar y mantener sus capacidades», relajarlas y ayudarlas a «aumentar su conexión con el medio que les rodea». Rotary pretende tanto comprar los aparatos necesarios como dar una «formación intensiva» para los profesionales que trabajen en esta sala.

La presidenta destaca que esta sala es un 'proyecto global'. Esto significa que «si cumple unos requisitos, Rotary Internacional multiplica lo recaudado». Por ello, hizo un llamamiento a la comunidad, que «será la que se beneficiará del proyecto» para que colabore con el club en la medida que pueda: «el Rotary se inspira en la comunidad y queremos que la comunidad se inspire en nosotros», afirma. Para recaudar fondos, desde él se han oganziado varios eventos. Uno de ellos será la cena benéfica de este sábado 28 de julio. Ya el 28 de septiembre tendrá lugar un concierto de rock en Pedreguer en el que participarán grupos punteros y una batukada formada por personas con diverisdad funcional.