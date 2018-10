Ripoll pide «paciencia» a comerciantes y vecinos de La Mar porque quedará «espectacular» Un camión pasa por la zona en obras mientras los viandantes, muchos de ellos estudiantes, caminan entre la vallas en La Mar. / Tino Calvo Los afectados temen que las obras se prolonguen mucho más del plazo marcado, que se cumplía a inicios de este mes, por ello piensan preguntar hoy en el pleno de Dénia R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:17

Las obras de reurbanización de la calle La Mar, que empezaron en mayo, se están prolongando más de lo que vecinos y comerciantes desearían y temen que todavía duren más. La concejal de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, aseguró ayer que los trabajos están finalizando y que se ha entrado en la recta final. Por ello les pidió que «tengan paciencia» porque después les quedará un espacio «espectacular».

La edil insistió en que la actuación se encuentra en «fase terminal» pues se están acometiendo las obras de la intersección de esta calle con Foramur. Según recordó, ese es el último tramo a ejecutar y todo lo que queda irá bastante rápido.

Esta visión tan positiva no es compartida ni de lejos por los comerciantes de La Mar o del inicio de Foramur, que son los que tienen a los obreros trabajando delante. Una de las empresarias afectadas comentó que se ha enterado de que el plazo para la conclusión se ha ampliado, con el consiguiente malestar. De hecho, reconoció que no le sorprendería nada que se alargasen hasta casi final de año pues no han parado de cambiar las fechas.

Achacan los retrasos a la escasez de operarios en la zona durante bastante tiempo

En ese sentido, explicó que en un principio les dijeron que el proyecto se llevaría a cabo en tres meses. Eso les pareció razonable, ya que les permitiría salvar una parte de la campaña estival, que es cuando más ingresos hacen los comercios en esa zona. Sin embargo, después descubrió a raíz de una petición al Ayuntamiento, que en la solicitud de modificado se añadieron un par más. El documento, firmado por la responsable de Territorio, especificaba que «el plazo de las obras vencerá el 03/10/2018». Esa fecha ya ha pasado y el vial todavía sigue levantado. Por ello recalcó que «es vergonzoso, ahora entiendo el nombre del pueblo del 'me'n fot'».

Ante este baile de datos, representantes de los comerciantes tienen previsto acudir esta tarde al pleno ordinario para preguntar por qué se ha vuelto a ampliar el plazo». Exigirán a los responsables municipales una explicación ante una prolongación de los trabajos de reurbanización que están teniendo repercusiones negativas en sus negocios.

Su visión respecto al fin de las obras es bastante pesimista. A su juicio, la falta de operarios durante buena parte del tiempo que llevan en marcha tiene la gran culpa de que no se haya avanzado. «Había días en los que solo se veía un trabajador paseando material con una carretilla de un lado a otro», lamentó. En estos últimos días, en cambio, eso parece haber cambiado, pero no quiso lanzar las campanas al vuelo, ya que podría todo volver a ser como en pleno agosto.

«Tal y como van, a este ritmo si están para antes de Navidad les aplaudiremos», dijo con sarcasmo. Pero no es la única persona con tienda en la calle La Mar que opina que todavía quedan semanas y que la conclusión se acercará al final del año.

Otro comerciante coincidió en esas fechas y expresó su malestar por lo mal que lo están pasando durante tantos meses. A su juicio, se debería haber escogido mejor la fecha de inicio si sabían lo iba a durar. Al respecto, señaló que la época estival le fue fatal puesto que solo entraban clientes que ya conocían la tienda y que le decían que no iban a volver pues preferían ir al centro comercial o a otros pueblos.

«Algunos de los compradores no se creían lo que veían, la calle levantada en pleno verano», comentó y añadió con pesar que había sido «una temporada para olvidar». De hecho, cuando llegó septiembre se planteó cerrar el negocio.

Un vecino de Dénia aseguró que lo que pasa en esta ciudad no ocurre en otros lugares. Según recalcó, cuando estuvo en el sur de Inglaterra un día levantaron la calle principal de la ciudad para hacer obras y al día siguiente ya estaba cerrada.

«La Navidad la pasaremos con los obreros», insistió otro empresario. Según apuntó, su afirmación se basaba en que «todo lo que han dicho hasta ahora no se ha cumplido». También echó de menos que hubiera «más comunicación» entre el Ayuntamiento y los afectados que están sufriendo las obras.

Asimismo, hizo hincapié en que la mala elección de las fechas para reurbanizar la calle le estaban pasando factura. Había tenido que pedir un crédito al banco para poder pagar a principios del próximo mes el sueldo a los empleados. «En los seis años que tengo el negocio nunca nos había pasado, ni siquiera en las vacas flacas», subrayó. Y destacó que se ha hecho mucho daño al sector y se «está matando al barrio».

En otra tienda, se cuestionaron cómo iban a avanzar los trabajos si se dedican a «hacer y deshacer». Según relataron, en el segundo tramo en el que se acometieron obras se pusieron las conducciones por una zona y después se dieron cuenta de que no estaban en el primer tramo, el más adelantado, por lo que «han tenido que volver a abrir zanjas» y «así no se adelanta y todo son retrasos». Y toda esa demora «perjudica a nuestra planificación, no nos dejan ejercer nuestra profesión», remarcó.

Respecto a los comentarios de los propietarios de tiendas y vecinos que criticaban el hecho de que se haya tenido que abrir de nuevo para poner canalizaciones, la concejal de Territorio y Calidad Urbana contestó que «no puedo opinar sobre lo que dice la gente».