Ripoll cree que «no es el fin del mundo» que acabe la suspensión Sábado, 29 septiembre 2018, 00:27

Pepa Font, edil de Gent de Dénia-Centre Unificat, trasladó en el pleno a la concejal de Territorio, Maria Josep Ripoll, la preocupación existente en el sector de la construcción y empresas afines ante la inminente conclusión de la suspensión de licencias. Le preguntó sobre cómo afectará este cambio. Ripoll admitió que en esos puntos, si se pide una licencia, no se podrá denegar y que si el Plan General Estructural, en exposición pública, tenía algún tipo de estrategia para ese punto espacio concreto entonces esa estrategia se tendría que cambiar. No obstante, insistió en que «no es el fin del mundo» y señaló que ni la tramitación de licencia ni el trabajo en el departamento de Urbanismo va a cambiar cuando llegue ese momento. Además añadió que no cabe otra prórroga de la suspensión.