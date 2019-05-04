EL RESTAURANTE PONT SEC DE DÉNIA, SELECCIONADO POR LA GUÍA REPSOL

J. IGLESIAS. EL RESTAURANTE DE DÉNIA PONT SEC, CON PEPE ROMANY A LA CABEZA, HA SIDO SELECCIONADO POR LA PRESTIGIOSA GUÍA REPSOL 2019, RECONOCIENDO ASÍ SU LABOR Y TRAYECTORIA EN LA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA GASTRONOMÍA DE LA CIUDAD Y LA COMARCA. LA COCINA DE PEPE ROMANY SOBRESALE POR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y SU ESFUERZO POR RECUPERAR LOS SABORES TRADICIONALES DE ESTA TIERRA.
NO EN VANO, EL PROYECTO GASTRONÓMICO QUE DESARROLLA EN SU RESTAURANTE TIENE COMO OBJETIVO RESPETAR LA CULTURA GASTRONÓMICA TRADICIONAL DESDE SU ORIGEN. ACTUALMENTE HA POPULARIZADO LA VENTA DE COCAS CON UN ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO. LAS COCAS DEL PONT SEC DESTACAN POR SUS SABORES INNOVADORES, AL INTRODUCIR EN SUS COBERTURAS PRODUCTOS NO HABITUALES COMO EL FOIE, EL QUESO DE CABRA, O MERMELADAS, ADEMÁS DE LAS TRADICIONALES COCAS DE 'TOMACAT', GUISANTES O EMBUTIDOS. EN TOTAL SE PUEDEN ENCONTRAR VEINTE VARIEDADES, ALGUNAS DE ELLAS SÓLO DISPONIBLES DURANTE LA TEMPORADA DEL PRODUCTO QUE LLEVA EN LA COBERTURA.
COMO HA SIDO RECONOCIDO, EL EQUIPO DE COCINA QUE DIRIGE PEPE ROMANY HA BASADO TODO SU TRABAJO EN LA TRADICIÓN, EL TERRITORIO Y LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA, POR LO QUE HA CONVERTIDO A AGRICULTORES, GANADEROS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES DE PRODUCTOS FRESCOS, EN SU DISPOSITIVO HABITUAL PARA OFRECER LA MEJOR CALIDAD EN SU CARTA Y EN LAS FAMOSAS COCAS.
EL RESTAURANTE PONT SEC SE ENCUENTRA EN EL KILÓMETRO 1 DEL CAMÍ VELL DE GANDIA, EN UNA ANTIGUA ALQUERÍA JUNTO A LA HUERTA QUE ABASTECE SU DESPENSA, MIENTRAS QUE LA MARCA QUE ESTÁ TRIUNFANDO CON LA VENTA A DOMICILIO DE LAS COCAS SE HA DENOMINADO 'NYAS COCA', ALGO ASÍ COMO «TOMA COCA» EN SU TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.
ESTA DISTINCIÓN DE LA GUÍA REPSOL SUPONE UN RECONOCIMIENTO MÁS A LA COCINA TRADICIONAL QUE DEFIENDE ESTE CHEF DE LA MARINA. ENHORABUENA.