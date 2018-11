El regatista Rafa Andarias cierra el año con triplete y entre los 10 primeros del mundo El deportista de Xàbia comenzó la temporada como campeón de España y consiguió la medalla de bronce en la copa del mundo R. X. XÀBIA. Viernes, 9 noviembre 2018, 01:09

El regatista adaptado español, Rafa Andarias del Club Náutico de Jávea, cierra el mejor año de su carrera deportiva tras la consecución del doblete nacional y dentro del top 10 en el ránking mundial. El de Xàbia ha podido superar la mayoría de sus compromisos deportivos a pesar de escasez de patrocinios.

Andarias arrancó la temporada logrando un doblete con el título de Campeón de España(con este, su sexto título en su haber) y el triunfo en la Copa de España. Posteriormente, Andarias disputó la Copa del Mundo en la que logró la primera medalla de bronce para España en vela adaptada. Estos resultados, lo auparon al número 4 del ránking mundial en el mes de junio.

Por contra, la falta de patrocinios, al igual que en 2017, le privaron de participar en el Campeonato de Europa esta temporada, a pesar de haber logrado el título continental en 2016.

A su vez, en el mes de septiembre el alicantino, a última hora, sí pudo participar en el Campeonato del Mundo en Estados Unidos, gracias al apoyo del Club Náutico de Jávea, Amjasa y la Real Federación Español de Vela. Andaria acudió al evento con una embarcación alquilada, pudo terminar en el puesto 14 y defender el ránking mundial de 2018. Aunque al no participar en el Europeo le relegaron al puesto número 9.

El regatista lamentó la difícil situación para encontrar patrocinio: «es una pena ser de los mejores del mundo y no tener patrocinadores, siempre se ha dicho que si consigues títulos llegan los patrocinadores, pero en mi caso no es así. En mi categoría la media de edad son los 45 años, yo con 28 años soy el joven, pero eso dato las marcas no lo saben».