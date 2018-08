Reflotan el velero encallado en el Primer Montoñar de Xàbia La embarcación ya está en el puerto de la ciudad y se espera que las labores para sacar el yate hundido en la playa del Portitxol comiencen hoy o mañana BEATRIZ DEL CAZ XÀBIA. Jueves, 16 agosto 2018, 00:23

Salvamento Marítimo remolcó ayer el velero que el pasado martes encalló en la playa Primer Montañar de Xàbia. Gracias a la colaboración con una empresa privada contratada por el propietario y la policía local de la localidad se pudo realizar toda la labor sin incidentes.

Los trabajos comenzaron a primera hora de la mañana, cuando se aseguró la zona y la empresa remolcadora colocó una grúa y una retroescabadora para reflotar la embarcación y arrimarla al fondo. Una vez asegurada, la embarcación Diphda de Salvamento Marítimo fue la encargada de transportar el velero hasta el puerto de Xàbia.

Según Salvamar, «antes de proceder, el dueño del barco ha de realizar un plan de reflotamiento». Para ello, el seguro de la embarcación se pone en contacto con una empresa privada especializada en reflotamientos que realiza un plan de actuación y presupuesto. «Este documento se remite a salvamento marítimo y es aquí donde lo validamos o no y a partir de ahí se actúa».

«Normalmente se realiza una actuación conjunta entre una empresa privada que realiza el reflotamiento y nosotros que remolcamos al puerto», añadieron desde Salvamar. El velero quedó encallado cuando su motor falló y el oleaje lo arrastró hacia la playa de piedras del Benissero. Sus dos tripulantes tuvieron que ser rescatados por la Cruz Roja.

En cambio, el yate que se hundió en la playa del Portitxol el lunes sigue todavía allí a la espera que su dueño, un turista inglés, remita a Salvamento Marítimo el plan de reflotamiento. Según Salvamar, «no podemos actuar si el propietario no nos remite la documentación y lo validamos previamente. Entendemos que ayer, al ser festivo, no nos lo hicieran llegar, pero esperamos poder recibirlo y actuar a partir de hoy o mañana». De momento, no se teme por el depósito de fuel de la embarcación.