Hace tres años llegó la diagnosis, era incipiente, apenas perceptible salvo por los pequeños detalles de quien convive a diario, pero no era yo.

Aterrados por el olvido fueron pasando las semanas y los meses, normalizando el bucle de la memoria; abandono progresivo de rutinas. Hasta el último verano, arrinconamos el extravío de la razón caminando por Les Rotes, con paseos moribundos por calles secundarias donde esquivar conversaciones inviables.

Preparados para el recorrido, todo cambio de forma precipitada, y es que nadie está listo para el hachazo de la transformación humana. A partir de ahí, se intercalaron rápidamente las fases. Del abuso de los dulces a la pérdida total del apetito, de la agresividad al afecto, una despedida sintomática entre abrazos, risas y llantos. Al mismo tiempo, ella seguía intentando cruzar una puerta imaginaria con la que volver a una casa inexistente.

En mis andanzas municipales de antaño tropecé con gente especial, algunos son ahora amigos fieles. Sabedor del empeño de Pablo Segarra por la cuestión socio-sanitaria, hablé con él, y me explicó su nuevo reto con los enfermos de Párkinson. El padre de un amigo también lo padece, se mostraba invencible, pero el otro día tropezó lastimándose en la calle.

Pablo me acompañó a la residencia de Teulada. No entró, se desmoronó en sus recuerdos próximos. Tenía razón, allí son amables y profesionales. Me gusta ver el paisaje del viñedo sobre la tierra blanca, en ella se refleja la luz del mediterráneo.

La mera información se convirtió en necesidad, y una mañana hicimos el ingreso, quizá uno de los peores días que recuerde. Tras la ventana, mi madre caminaba sin rumbo, una semana más tarde permanecía sentada, y es que esta enfermedad no tiene compasión, abate hasta dejar postrado y sin aliento al más fuerte. Difícil decisión para los que quedamos.

Maldecía la crueldad del jodido Alzhéimer, me asustaba que no me reconociera. Ahora sufro porque quien no la reconoce soy yo. La vida se distorsiona, nos aferramos a los hijos.