121 RECETAS CASERAS EN 'XALÓ, CUINA I TRADICIÓ"

JOSÉ IGLESIAS. LOS 39 MAYORALES DE LA MARE DE DÉU POBRA 2019 DE XALÓ HAN RECOPILADO EN UNA PUBLICACIÓN LAS RECETAS CULINARIAS QUE CONFORMAN SU PATRIMONIO GASTRONÓMICO, Y QUE HASTA LA FECHA, SÓLO SE HABÍAN TRANSMITIDO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN DE VIVA VOZ. SON 121 RECETAS ENTRE GUISOS Y DULCES QUE PARA COLECCIONARLAS SE HA INVOLUCRADO Y OCUPADO A TODA LA POBLACIÓN XALONERA DURANTE TRES MESES DE INTENSA INVESTIGACIÓN QUE HAN ACABADO CON LA PUBLICACIÓN 'XALÓ, CUINA I TRADICIÓ' PARA LAS GENERACIONES POSTERIORES.
LA POBLACIÓN DE XALÓ ES CONOCIDA POR SUS EMBUTIDOS Y DULCES DESDE TIEMPOS ANTIGUOS. EL TOQUE PERSONAL DE SUS HABITANTES A ESAS RECETAS TÍPICAS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA DE LA ZONA HA HECHO QUE SU COCINA ADQUIERA ALGUNAS SINGULARIDADES, BAUTIZANDO INCLUSO CON NOMBRES PROPIOS ALGUNAS ELABORACIONES TÍPICAS DE LA MARINA ALTA. ES EL CASO DE LA EMPANADILLA DE GUISANTES QUE EN XALÓ SE LLAMA 'BOLLO' Y ES TRADICIONAL COMERLA EN LA ROMERÍA DE LA FESTA DEL ROMER, EN LA SOLANA, A FINALES DE ABRIL.
ASÍ PUES, CADA RECETA DE 'XALÓ, CUINA Y TRADICIÓ' APORTA UN PEDACITO DE LA TRADICIÓN GASTRONÓMICA QUE HA PASADO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. Y ES MÁS, DE ALGUNA MANERA, ACERCA AL LECTOR A LAS COSTUMBRES Y LA VIDA COTIDIANA DEL PUEBLO CON SUS PRODUCTOS DE LA TIERRA E INGREDIENTES QUE TIENEN A SU ALCANCE, QUE NO ES MÁS QUE UN REFLEJO DE LO QUE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE HA VENIDO A DENOMINAR UNA COCINA DE PROXIMIDAD, ELABORADA CON PRODUCTOS DE KILÓMETRO 0.
EL RECETARIO ESTÁ DIVIDIDO EN DISTINTAS CATEGORÍAS, ENTRE ARROCES Y LEGUMBRES, CARNES, CONSERVAS DULCES, CONSERVAS SALADAS, COCAS Y 'BOLLOS', DULCES, PESCADOS, PUCHEROS Y GUISADOS, VERDURAS Y HUEVOS. TAMBIÉN HAN CONTADO CON LA COLABORACIÓN DE BODEGAS XALÓ PARA RECOMENDAR MARIDAJES CON VINO BLANCO Y MISTELA.
PARA HACER LA RECOPILACIÓN DE LAS 121 RECETAS, LOS MAYORALES 2019 CONTACTARON CON LOS VECINOS DE XALÓ, Y ENTRARON EN SUS COCINAS PARA CONOCER DE PRIMERA MANO CÓMO PREPARABAN ESOS GUISOS Y CUÁL ERA EL TOQUE PERSONAL DE CADA VECINO EN EL MOMENTO DE SU ELABORACIÓN. DESPUÉS, UN EQUIPO DE ESTOS MAYORALES SE ENCARGÓ DE ORGANIZAR LAS RECETAS, FOTOGRAFIAR CADA PLATO, TRADUCIRLO AL VALENCIANO Y AL INGLÉS, Y DISEÑAR UNA PORTADA ATRACTIVA.
DE ESTE LIBRO SE HAN EDITADO 1.000 EJEMPLARES QUE SALEN HOY SÁBADO A LA VENTA POR 20 EUROS EN TRES PUNTOS DE LA POBLACIÓN (LA VICENTICA, EL FORN DE FRANCIS Y BODEGAS XALÓ), ADEMÁS DE LA VENTA QUE REALIZARÁ CADA MAYORAL. TODOS LOS BENEFICIOS QUE SE RECAUDEN SERÁ PARA ENGRANDECER LA FIESTA DE LA PATRONA DE LA POBLACIÓN, LA MARE DE DÉU POBRA E INCREMENTAR SU PATRIMONIO GASTRONÓMICO. 'XALÓ, CUINA I TRADICIÓ' Y... 'FESTA'.