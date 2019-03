Reale se impone a Stilos Ràfol en el duelo por el liderato Nou Romà acompaña a la aseguradora al frente de la clasificación tras ganar a Construcciones González Barber JAVIER ZAMORA DÉNIA. Viernes, 8 marzo 2019, 00:36

El duelo por el liderato de la liga Acydma entre Reale-Audífonos Romany y Peluquería Stilos Ràfol terminó con victoria para los chicos de la aseguradora por 5 a 3. El choque no defraudó a los numerosos aficionados que se dieron cita para presenciar uno de los mejores partidos de esta temporada.

El encuentro comenzó con mucho respeto por parte de los dos equipos. Los primeros en crear las ocasiones más claras de gol fueron los chicos de Marc Alemany y que en el minuto 7 lograron el primer tanto, obra de Chumi. Dos minutos más tarde, cuando el equipo del Ràfol aún no había reaccionado al gol local, Reale consiguió el segundo gol con un chut de fuera del área de Edu que culminó un buen contraataque.

En el minuto 12, de nuevo Edu, logro el tercer tanto para el equipo de la aseguradora. Los rafolinos no tardaron en reaccionar y después de un tiempo muerto ejercieron una fuerte presión en campo contrario, se adueñaron del partido y cuatro minutos más tarde lograron reducir diferencias con un gran gol de Nilo desde fuera del área.

Restaurante Fontana protagonizó la goleada al endosarle nueve tantos a Café Bar el Racó de David

Faltando cinco minutos para el descanso en una gran jugada de Felipe redujo diferencias en el marcador y logro el 2 a 3. Cuando todo parecía indicar que se llegaría al descanso con este resultado, Reale logro el cuarto gol obra de Chumi.

Tras la vuelta de los vestuarios, los rafolinos se adueñaron del partido durante los diez primeros minutos y crearon varias ocasiones aunque no llegaron con claridad al área de Reale. A partir del minuto 10 el partido se equilibró y los dos conjuntos dispusieron de claras ocasiones, pero el marcador no se movió hasta el minuto 17. Reale volvió a marcar con un gol de Edu y tres minutos más tarde Stilos logró el tercer tanto obra de Nilo. Con el resultado de 5 a 3 a favor de los chicos de la aseguradora se llegó al final del encuentro.

Por su parte el colíder, Hotel Nou Romà, no desaprovechó la ocasión y se impuso por 6 a 3 al cuarto clasificado Construcciones González Barber. Mientras que Els Poblets ganó sin problemas al equipo debutante Bodegas Xaló FS por un claro 4 a 0. La Xara Iconnect derrotó por la mínima a Bar Apetitoso por 3 a 2, en un gran partido realizado por ambos conjuntos. Y Restaurante la Fontana de Xàbia protagonizó la goleada de la jornada al endosarle nueve tantos al farolillo rojo de la tabla, Café Bar el Racó de David.

En cuanto al Bar Colom, perdió por la mínima en su propio feudo ante Ademar-Garmol por 5 a 6. El derbi de Ondara entre Bodega Aguilar y Casa Llobell se decantó para los bodegueros en un partido muy vibrante en el que los dos equipos se dejaron la piel sobre el terreno de juego. Fueron los locales los que supieron aprovechar mejor sus oportunidades y se llevaron los tres puntos que les colocan en la sexta posición, al ganar por 5 a 3. Por último, Mik Mik-Tasca de Kelo se impuso por la mínima en un gran duelo a Baleària por 6 a 5.