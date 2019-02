Reale consigue un sufrido triunfo ante Futsal Pedreguer El equipo Reale-Audífonos Romany de la liga Acydma. / LP El colíder, Nou Romà, se impone a Restaurante La Fontana, mientras que Ademar le endosa un 9 a 1 a Racó de David JAVIER ZAMORA Jueves, 28 febrero 2019, 00:39

El partido más importante de la liga comarcal de fútbol sala de Acydma enfrentó a Futsal Pedreguer y Reale-Audífonos Romany y los hombres de la aseguradora consiguieron un sufrido triunfo.

Reale, viendo que en sus filas había seis festeros en el Mig Any de Dénia y tenía dos lesionados, solicitó a su rival adelantar o aplazar el partido. Este no cedió y obligó al equipo de la aseguradora a realizar un fichaje de última hora para presentar por lo menos cinco jugadores al partido y no ser sancionado y descalificado de la liga.

Lo que ocurrió en el terreno de juego fue inimaginable ya que Reale, sin cambios y con un jugador lesionado, logró una victoria agónica por 4 a 3.

En la primera llegada del equipo local, los de Pedreguer lograron adelantarse. A raíz del gol, Reale probó la profundidad de Chumi por la banda, pero no llegaban con claridad. En el minuto 18 los visitantes, en una gran jugada personal de Jorge Llopis, empataron.

Tras el descanso, el equipo local, aprovechando el cansancio del rival, ejerció una fuerte presión en campo contrario, pero la táctica no le funcionó ya que en dos robos de balón de Chumi en medio campo se plantó dos veces delante del marco contrario y logró dos goles en tres minutos.

A falta de 12 minutos, de nuevo Chumi, tras un gran jugada del debutante Fede, marcó el 4 a 1. Después el Pedreguer redujo diferencias y a falta de cuatro minutos los locales volvieron a marcar y se pusieron a un gol de Reale, pero el marcador no se movió más.

El colíder, Hotel Nou Romà, se impuso a Restaurante La Fontana por 3 a 0. Ademar le endosó un 9 a 1 a Café Bar el Racó de David. Casa Llobell de Ondara derrotó a Els Poblets por 4 a 3, mientras que Baleària perdió ante Bar Colom de Dénia por 4 a 6. Mik Mik Tasca de Kelo hizo tablas con Bodega Aguilar de Ondara y Construcciones González Barber ganó a Bar Apetitoso por 6 a 5.