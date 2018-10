El puerto de Dénia ya no es el que era, equilibrio de la ciudad milenaria que lo albergaba, y es que esta infraestructura ha crecido mucho, quizá demasiado rápido y, sin duda, olvidando al pueblo que lo abraza, perdiendo incluso una identidad caracterizada por los usos tradicionales, así como el de familias que sucesivamente se han visto reflejadas en ese espejo portuario.

Loable me parece la voluntad del equipo de gobierno por recuperar su transparencia y participación, una propuesta socialista de la campaña electoral anterior, y que se rescata ahora con idéntico motivo. Probablemente no tendrá mayor recorrido, especialmente por el recelo que ha generado no sólo a parte de la oposición, también a los sindicatos de trabajadores.

Un puerto autónomo es algo que hay que analizar con mucho cuidado, valorar de forma tranquila y reflexiva, porque hoy en día, nos guste o no, el puerto ya es un elemento territorial de mayor entidad que la propia ciudad, y cualquier tropiezo nos podría acabar ahogando en sus aguas.

Las dudas de muchos han motivado la justificación de sus promotores, especialmente por el riesgo de una privatización contraria a los condicionantes ideológicos de dichos protagonistas. Lo cierto es que el puerto aparenta ser actualmente de gestión pública, de la Generalitat, pero también lo es que su privatización es total, porque son las empresas las que marcan el ritmo de su crecimiento, todo ello al son de una privilegiada burguesía portuaria de feudo casi inexpugnable.

Para unos y otros, creo que no hace falta llegar a tanto, porque la ciudad únicamente reclama respeto y transparencia, sentirse partícipe y conocedora de las decisiones que se tomen, demandando sensibilidad hacia una historia conjunta. Por ello, tal vez baste con reconfigurar la clausurada mesa portuaria, un intento empresarial por coordinar acciones, por socializar un puerto que merece volver a la gente, pero institucionalizando desde una gestión pública vigilada, sin oscurantismo, ni con los clásicos acuerdos de copa y terraza.