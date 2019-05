El PSPV de Xàbia apuesta por reconvertir El Rafal en pulmón verde del municipio El alcaldable socialista José Chulvi muestra el pequeño cómic que el PSPV ha editado. / B. Ortolà El candidato José Chulvi desgrana su programa electoral en el que destaca la reforma de esta zona o la del Central Cinema como un espacio para los jóvenes B. ORTOLÀ XÀBIA. Martes, 14 mayo 2019, 00:30

El PSPV de Xàbia quiere que el municipio cuente con un nuevo pulmón verde; y pretende situarlo en la zona de El Rafal. Así lo señaló ayer el candidato a la alcaldía José Chulvi durante la presentación del programa electoral de los socialistas. Según indicó, «es muy importante contar con un parque urbano en esta zona que una Duanes con el pueblo y el parque natural del Montgó», apuntó el todavía primer edil xabiero.

El objetivo, recalcó, «es apartar este espacio cercano a los 50.000 metros cuadrados de la construcción y destinarlo a las personas con un espacio recreativo natural».

Esta apuesta por el verde es una de las grandes propuestas de los socialistas si finalmente consiguen revalidar gobierno el Xàbia. Junto a ella destaca otra reconversión, la del Cinema Central.

Según el candidato socialista, el proyecto inicial, transformar este edificio en un mini auditorio «no ha sido posible, porque habría sido tira el dinero». La opción por la que ha optado el PSPV, esgrimió Chulvi, es habilitarlo como un espacio cultural donde se puedan reunir los jóvenes del municipio. «Debe ser un esacio vivo, multidisciplinar, con locales de ensayo para diferentes actividades culturales», comentó.

A los socialistas les preocupa que se repitan las inundaciones en la zona del Arenal, tal y como sucedió hace unas semanas tras el paso del temporal. Por ello quieren diseñar un plan de evacuación de agua en este punto del municipio. También quieren seguir apostando por el casco histórico. Según Chulvi, impulsarán un plan vecinal y de movilidad para favorecer la residencia en esta parte del núcleo urbano.

El alcaldable socialista y su equipo ya tienen claro en que gastarán cerca de ocho millones de euros si salen vencedores de los comicios: «se invertirán para la conexión del alcantarillado, negociaremos subvenciones públicas para poder repartir el gasto entre las administraciones», indicó.

Además de avanzar nuevos proyectos, Chulvi reconoció que durante estos cuatro años han quedado algunos puntos en la lista de los debes entre los que destacan la piscina municipal, el auditorio o el puente de Triana. «No están terminados porque nos topamos con unas empresas irresponsables, pero ya hemos resulto los problemas que había y siguen en marcha».

Respecto a la piscina municipal, el candidato socialista recordó que «por primera vez en 14 años, el gobierno de Xàbia ha conseguido la financiación y licitar la redacción del proyecto.

A este último respecto Chulvi remarcó la «buena sintonía con el gobierno de la Generalitat, «mientras otros se han dedicado a hablar, nosotros, fruto de esa fructífera relación hemos conseguido 13,5 millones de euros en subvenciones».

El todavía munícipe también quiso hacer un repaso de lo conseguido en esta legislatura en la que destacó la actual situación económica del Ayuntamiento: «cuando llegamos había una deuda de 43 millones de euros, a finales de este mes vamos a conseguir que el consistorio no deba ni un céntimo de dicha deuda». También remarcó «el cambio de imagen del Ayuntamiento, «ahora es mucho más abierto y transparente. De hecho personalmente he tenido más de 9.000 reuniones en alcaldía». Cifras que según Chulvi, «demuestran mi total compromiso con Xàbia, a pesar de lo que digan algunos de que no podré compaginar el trabajo de alcalde con el de diputado».

Un candidato de cómic

Los socialistas han optado para esta campaña con una curiosa y amable propuesta. Han optado por un formato en forma de cómic para mostrar a sus vecinos «el cambio que ha experimentado Xàbia con la entrada del PSPV al gobierno local». En esta pequeña tira se puede ver al alcaldable Chulvi convertido en un personaje de cómic en alguna de las viñetas.