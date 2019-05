El PSPV de Pego presenta su candidatura ante sus vecinos La construcción del centro de recepción del Marjal y la remodelación de la residencia de mayores, buques insignia del proyecto socialista para la próxima legislatura B. ORTOLÀ Jueves, 9 mayo 2019, 22:12

El PSPV de Pego se ha vestido de gala esta tarde para presentar, de forma oficial y «ante nuestra gente, el pueblo de Pego», su candidatura. Un proyecto que vuelve a encabezar el todavía alcalde Enrique Moll, quién arropado por sus compañeros y familiares ha desgranado algunas de las líneas de trabajo para la próxima legislatura si los socialistas consiguen ganar los comicios del 26 de mayo.

El buque insignia del proyecto socialista pasa por la construcción del centro de recepción en el Marjal. Moll ha remarcado la importancia de este espacio natural para los pegolinos y ha reprochado «la falta de inversión, durante muchos años su mantenimiento ha corrido a cargo del Ayuntamiento, los cazadores y los pescadores del municipio, estos dos últimos, según el candidato socialista «son un ejemplo de conviviencia junto a agricultores, ecologistas, deportistas y turistas». Por suerte con el gobierno del Botànic la cosa cambió en estos cuatro años y ahora debemos seguir mejorando».

Moll también fija sus objetivos en el turismo sostenible, familiar y deportivo, y para ello su partido pretende «potenciar el valor de nuestro entorno natural, así como la gastronomía».

Otra de las apuestas de los socialistas pegolinos es la ampliación y remodelación de la actual residencia para personas mayores. «Hace un tiempo querían cerrarla y hoy la ponemos como modelo de integración. Nuestros mayores no quieren una residencia en las afueras, con jacuzzi, gimnasio o piscina, quieren estar a diario en contacto con la gente, disfrutar de nuestras fiestas, del mercado, de las asociaciones».

Moll también ha incidido en el necesario cambio de ubicación de la biblioteca municipal. Su objetivo es trasladarla al Colegi Cervantes, «necesitamos contar con un espacio preparado par los retos del siglo XXI, además nos permitirá poner en valor la Casa de Cultura (lugar donde se sitúa actualmente la biblioteca).

Los socialistas también quieren potenciar el comercio local. Para ello, ha remarcado Moll, «vamos a trabajar en la peatonalización del casco antiguo, que el 'carrer Alfonso' vuelva a ser uno de los más emblemáticos del pueblo».

El edil también ha querido echar la vista atrás y hacer balance de su mandato: «estábamos por encima del 110% de endeudamiento con más de 10 millones de euros. Cuando acabe la legislatura estaremos por debajo del 45%, sobre los 4 millones de euros, gracias a ello podremos realizar inversiones de futuro para Pego».

Moll también sacó a relucir su lado más personal. Con un toque de humor remarcó el apoyo incondicional de sus familiares «hace días que mi padre, de 88 años me pregunta cuando empieza la campaña, y que no me quede atrás, que él me acompaña donde haga falta».

Por último, y antes de presentar a las personas que le acompañarán en la lista, hizo una mención especial a su equipo de gobierno, «hemos trabajado duro durante cuatro años y siempre les estaré agradecidos, tanto a los que siguen como a los que han decidido dar un paso atrás».