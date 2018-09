El PSPV critica el «abandono» de la Vall de Gallinera

El PSPV de la Vall de Gallinera acusa al gobierno local de «tener abandonados» los núcleos urbanos que conforman el valle. Según denunciaron, «están más pendientes de arreglar caminos ya asfaltados y meterse en cuestiones que no afectan al día a día de las personas».

Los socialistas ponen especial atención a Benirrama, donde aseguran que no existe suficiente iluminación en la entrada del pueblo, «tan sólo ha tenido luz unos días y, ahora, de nuevo sigue a oscuras, además de tener una farola medio caída». Señalan el peligro que comporta la ausencia de luz artificial en la zona, ya que «la gente utiliza la carretera de la entrada para ir a tirar la basura, se ven obligados a andar 80 metros sin luz alguna, con el riesgo y peligro que conlleva».

El portavoz, Frederic Alemany, recuerda que «sea competencia de Diputación o de quien sea, ellos son responsables de presionar para tener iluminación». Critica también la canalización de la zona, pues «está mal hecha y provoca el levantamiento del asfalto». Por último califica de «tercermundista» el estado de los caminos rurales, «nos han llegado quejas de personas que han sufrido pinchazos en sus vehículos».

Ante las críticas lanzadas por el grupo socialista, desde el ejecutivo local aseguran que el problema de iluminación en la entrada de Benirrama es «de una farola que ha fallado en diversas ocasiones, pero cuando así ha sido, el técnico la ha reparado».

En cuanto a los viales, el equipo de gobierno recuerda que ha estado «lidiando muchas veces con la Diputación para que se arreglen los principales caminos de la Vall». Además matizan que no han recibido quejas por parte de los vecinos. Es más, asegura no entender los comentarios del PSPV «que primero digan que no nos preocupamos por eso y después se quejen de que no prestamos atención». Señalan que la única queja recibida «es la del concejal socialista que quiere que se le asfalte un camino por el que él pasa habitualmente. Lo que lo que no dicen es que hemos conseguido que se arreglen los de zonas con más paso de la Gallinera, utilizados por muchos agricultores».

Para el gobierno local, «las declaraciones de los socialistas suenan a un inicio muy tempranero de la campaña para las elecciones».