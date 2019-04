PSPV y Compromís Dénia emulan al PP y quieren aprobar el PGE a puertas de elecciones La concejal de Territorio, junto al alcalde y ediles del equipo de gobierno, en un pleno. / Tino Calvo El equipo de gobierno llevará el lunes a pleno el futuro planeamiento de la ciudad como hizo hace cuatro años Chelet, pero entonces no prosperó R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 5 abril 2019, 00:10

Hace cuatro años, a puertas de las elecciones municipales, el PP de Dénia, de la mano del entonces edil de Urbanismo, Vicente Chelet, llevo a pleno el Plan General Estructural (PGE) para intentar aprobarlo. Aunque no lo consiguió. Ahora, la historia se vuelve a repetir. Cuando la legislatura entra en la recta final, PSPV y Compromís, que componen el actual equipo de gobierno, van a hacer lo que tanto criticaron a los populares y han convocado un pleno extraordinario el lunes para dar luz al documento y remitirlo a la conselleria para la evaluación ambiental estratégica, que tiene un plazo marcado de unos tres meses. Esta vez sí saldrá adelante.

La concejal de Territorio, Maria Josep Ripoll, señaló ayer que una vez el documento reciba luz verde la próxima semana implicará que «hemos acabado el trámite municipal». De esa forma esa forma se pasa la pelota al gobierno autonómico. La edil subrayó que el del lunes será un «acuerdo triple», ya que el punto del orden del día recoge la resolución de alegaciones, la ratificación del PGE y su remisión al órgano ambiental territorial. Además, hizo hincapié en que puede que los comicios estén cerca pero «los técnicos de conselleria continúan haciendo su trabajo».

Los partidos de la oposición coincidieron en tildar la decisión del ejecutivo local de «farsa». En su opinión, se trata de un mero paripé para «vender luego que han cumplido lo que prometieron». En estos términos se expresaron los portavoces del PP, María Mut; Gent de Dénia-Centre Unificat (GD-CU), Pepa Font; y Ciudadanos, Sergio Benito.

Mut dudó de que la ciudad cuente en esta legislatura con nuevo planeamiento. Además, aseguró que no tiene sentido la premura y que no hacía falta llevar el documento a un pleno extraordinario y menos en los últimos coletazos de mandato. «Y hace cuatro años criticaban que nosotros lo hicimos deprisa y corriendo», apostilló la líder del PP.

También Pepa Font indicó que el momento escogido por el ejecutivo local es «inoportuno» ya que es el gobierno autonómico el que debe pronunciarse y en poco más de tres semanas son las elecciones para decidir quién estará al frente de la Generalitat. Y añadió que se trataba de «la misma jugada de Chelet en 2015».

En ese sentido, remarcó que la intención de socialistas y valencianistas se podría calificar de «mero formalismo» y que se centra en «hacer ver que han hecho un trabajo que no está acabado». Asimismo, la líder de GD-CU lamentó que el plan no se haya consensuado. «Van a dejar al que entre una herencia que no entendemos», declaró.

El portavoz de Cs afirmó que el PGE «está muerto antes de nacer» ya que se han creado varios PAIs que implican «modificaciones sustanciales» y que requerían de más tiempo de exposición pública. Además, auguró que en conselleria van a corregir el documento que remita Dénia, por lo que se preguntó si este PGE tenía posibilidades y si el equipo de gobierno había previsto «un plan B si este no funciona».

Por su parte, Benito Mestre, vicepresidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma) encargado de cuestiones urbanísticas, reconoció que era previsible que el ejecutivo tratase de aprobar el planeamiento antes de elecciones para «poder decir que han cumplido». En su opinión, «desgraciadamente parece complicado que esté la próxima legislatura». A juicio de Cedma, «no es viable porque puede suponer demandas millonarias por responsabilidad patrimonial».

No obstante, Mestre insistió en que el Cercle quiere un PGE viable y sostenible que proporcione seguridad jurídica a un sector «tan importante, que genera tanta riqueza en Dénia y comarca y que está interrelacionado con otros». Por ello, «estamos a favor de que Dénia cuente con un planeamiento que por fin permita trabajar con normalidad», declaró.