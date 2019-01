PSOE + Compromís = un gobierno instalado en la mentira

Por mucho que PSOE y Compromís vendan que son un gran gobierno, cohesionado, trabajador y que mira «pel poble», no es cierto, y en este escrito lo vamos a argumentar. Una mentira repetida mil veces no supone una verdad y, aunque han sabido hacer de esa invención un mantra, que si repites muchas veces hasta parece verdad, no puede haber mayor mentira.

Especialmente, la mentira aún se agranda más, si nos referimos a Compromís y su labor, por decir algo, como socios del «Pacte del Castell». Venden como propios lo que los socialistas consideran logros suyos, aunque sólo se hayan dedicado a ejecutar los proyectos del PP.

Compromís no sólo se aprovecha de nuestros logros, sino que lo hacen cuando ni siquiera han tenido nada que ver con que esos proyectos se ejecuten y cuando hace 5 años pusieron mil piedras en la rueda para su aprobación. Hemos tenido 4 años de parálisis en las áreas de los catalanistas, con unos parques y jardines descuidados, unas calles sucias y una playa que a vista de todos los turistas y de sus comentarios en redes sociales ha sido deplorable. Un Sr. Carrió que le gusta mucho eso de la «palmaeta a la esquena» pero que durante 4 años poco trabajo se le ha visto hacer. En definitiva, un partido que se ha dedicado más al adoctrinamiento cultural y educativo con los carteles del castillo que de gestionar esta ciudad.

Por si no fuera poco, hablan de haber cumplido fielmente su programa electoral y haber dejado a Dénia -como decía Zapatero, que dejó España en la ruina, como cada vez que gobiernan los socialistas- en la «Champions League» de la economía. Cuando de todos es sabido que esa vocecilla que oyen cada vez que visitan el ayuntamiento una organización deportiva, social o cultural es «no hi han diners». Pero bueno, dinero siempre hay cuando uno se tiene que ir a ver mundo junto a la Sra. Font. Por cierto, hablando de la Sra. Font, ¿Alguien le ha preguntado a su «parroquia» si estaba a favor de aliarse durante toda la legislatura con el Sr. Grimalt? Creo que no y lo más probable es que no se lo perdonen.

Respecto a la Transparencia, hablan de que son transparentes con la información fiscal y jurídica del consistorio. No hay más que entrar en el portal de transparencia del M.I. Ayuntamiento de Dénia y busquéis información posterior al 2016. No existe.

Si hablamos de Urbanismo, más de lo mismo. Parálisis e inseguridad. Prometieron finalizar el Plan General esta legislatura y lo único que han hecho es meter a la ciudad en un vacío legal que ha durado año y medio. Un año y medio en los que no se podía ni cambiar una ventana de casa. Ahora dicen que tienen un Plan General. Eso sí, sin hallar ningún tipo de consenso ni con la ciudadanía ni con las asociaciones que estructuran la participación de la ciudadanía de Dénia.

Lo mismo ocurre con el empleo. Prometieron una Mesa de Empleo y lo único que han materializado ha sido la expulsión de la toma de decisiones de asociaciones de emprendedores, como es el caso de Jovempa. Una asociación que potenciaba la ayuda a jóvenes empresarios y que, gracias a la concejala catalanista Eva Ronda, se reemplazó por una simple página web, sin ayudas a jóvenes, ni emprendedores. A la vez, dicen haber potenciado el Comercio. Pero no entendemos cómo han podido hacerlo cerrando las calles céntricas durante once meses, para realizar obras en la ciudad en los meses de más afluencia de gente, como son los meses estivales, cuando, precisamente, el comercio dianense tiene mayor volumen de visitantes.

El panorama deportivo, si cabe, es aún más desolador. Tanto socialistas como catalanistas prometieron cambiar la desastrosa pista de atletismo o el césped del campo de fútbol del Diego Mena. Cuatro años después dicen que no han podido hacerlo porque no tienen dinero... ¿No decían que tenían las cuentas saneadas del ayuntamiento?

Todo por no hablar de la accesibilidad y de la juventud. Dos materias en las que lanzaron multitud de compromisos, que decían que iban a hacer realidad «sí o sí» y que han acabado por ser un «no y no». En Bienestar Social decían que eliminarían todas las barreras arquitectónicas del municipio. Sin embargo, desde el Partido Popular hemos contabilizado más de 380 aceras sin posibilidad de acceso y, para colmo, el ascensor del Ayuntamiento no funciona para que las personas con movilidad reducida puedan subir y cerrándoles las puertas del consistorio, la casa de todos, a las personas con diversidad funcional. A los jóvenes les dijeron que les darían un bono bus para viajar gratis a la universidad. Una gran mentira, como mentira es que reactivarían Llunàtics. Al final, han acabado por matar a la juventud dianense y su actividad, al no haber ni una zona joven para que puedan compartir sus aficiones, como prometieron. Encima dicen que lo han cumplido. Hay que tener la cara muy dura.

No queremos dejarnos fuera el desmontar la que quizás sea la mayor mentira de todas y es que ellos hayan sido los promotores de los proyectos que se han ejecutado en Dénia. Proyectos sobre los que, si tuvieran un mínimo de decencia, reconocerían su autoría: la nuestra, la del PP.

Son proyectos que llevan nuestra impronta, nuestro trabajo, nuestro sudor. Y no solo nuestro esfuerzo, sino el de muchísimos dianenses que votaron y quisieron lanzar ideas entre todos para asi hacer la Dénia que queremos. Pues bien, cuando comenzó la legislatura se cargaron el trabajo anterior para acabar pagando más de 300.000 € y hacer un nuevo plan sin consenso ciudadano.

Estos proyectos del Plan Confianza hay que recordarle al Sr. Grimalt que, si no se ejecutaron antes fue porque estábamos inmersos en plena crisis económico que impidió disponer del dinero para este fin. Eso se le llama responsabilidad. Por cierto, estos proyectos se han ejecutado de una forma sesgada y electoralista. Solo hay que ver como corren los operarios de la plaza Archiduque Carlos para finalizar la obra, cuando se tiraron más de 3 meses parada y sin actividad. A todo esto, y para colmo, con una finalización desastrosa como es el caso de la famosa estación de autobuses de «PlayMobil», una estación donde el PP proyectó una zona amplia, con acceso suficiente, con cafetería y con arcenes cubiertos para el sol y la lluvia. Todo ello se desechó y se hicieron, con 3 contenedores una especie de estación tercermundista y nada acorde a la gran Ciudad Gastronómica que queremos ser.

Y como culminación no queremos dejarnos nuestro querido «trenet», que hace 3 años nos lo quitaron y nada más se supo. Preguntamos a FGV y su contestación es una copia exacta del discurso del «pacte del Castell»: «Estem treballant amb això». Seguiremos esperando, aunque, mientras tanto, tengan la decencia de finalizar la adecuación del vial hasta, como mínimo, el paso de IES Historiador Chabás. Eliminen esa valla oxidada, el seto sin podar o el muro pintado, que da imagen tercermundista y poco atractiva para dianenses y visitantes.

Con este breve resumen de la situación dianenses hasta la fecha, desde El Partido Popular nos preguntamos ¿Qué hubiera pasado si socialistas y catalanistas no hubiesen tenido esos proyectos sobre la mesa? ¿Que hubiesen vendido o inaugurado? Nosotros tenemos la respuesta. NADA.

Comunicado del comité Ejecutivo del Partido Popular de Dénia