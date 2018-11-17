PRODUCTOS NOBLES DE NUESTRA TIERRA EN VALL D'EBO

J. Iglesias.EL COCINERO EVARIST MIRALLES SERÁ EL INVITADO DE HONOR EN LOS TALLERES GASTRONÓMICOS DE LA FESTA I FIRA DEL PERELLÓ QUE SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA EN LA VALL D'EBO. EVARIST MIRALLES DIRIGIRÁ EL TALLER BAJO EL NOMBRE 'LA CUINA DEL PERELLÓ' CON EL COCINERO DE LA LOCALIDAD PAU LLODRÀ.
LA FESTA I FIRA DEL PERELLÓ COMENZARÁ CON UNA RUTA SENDERISTA GUIADA HOY SÁBADO A LAS 10 DE LA MAÑANA, Y A PARTIR DE LAS 11 H DARÁ COMIENZO EL TALLER DE MIRALLES QUE DURANTE UNA HORA APROXIMADAMENTE DARÁ A CONOCER LAS GRANDES POSIBILIDADES QUE TIENE EN LA COCINA ESTA PECULIAR FRUTA QUE SE CULTIVA EN VALL D'EBO.
A LAS 12 DE LA MAÑANA SE ABRIRÁ LA FERIA DEL PERELLÓ CON UN PASACALLE Y ANIMACIÓN MUSICAL, Y A PARTIR DE LAS 14 HORAS SE OFRECERÁ UNA COMIDA POPULAR CON "PRODUCTOS NOBLES DE NUESTRA TIERRA" PARA TODOS LOS PARTICIPANTES QUE PREPARARÁ EL CHEF LOCAL PAU LLODRÀ.
EL DOMINGO SEGUIRÁ LA PROGRAMACIÓN CON OTRA RUTA SENDERISTA PARA DAR A CONOCER EL TERRITORIO Y A LAS 11 H VOLVERÁ A ABRIRSE LA FERIA CON ANIMACIÓN Y TALLERES INFANTILES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS.
TRAS EL CONCIERTO DE LA UNIÓ MUSICAL DE LA VALL D'EBO QUE COMENZARÁ A LAS 13 HORAS, OTRA COMIDA POPULAR PREPARADA POR EL COCINERO PAU LLODRÀ PONDRÁ FIN A LA FERIA Y FIESTA DEL PERELLÓ. EL PERELLÓ ES UNA VARIEDAD DE LA MANZANA, QUE TIENE FORMA DE PERA Y QUE NECESITA DEL FRÍO PARA MADURAR. ES PARTE DEL PATRIMONIO AGRÍCOLA DE LA VALL D'EBO Y COMO FRUTA DE SECANO SE CULTIVA A UNOS 700 METROS DE ALTITUD. SU RECOGIDA ES CUANDO TODAVÍA ESTÁ VERDE EN EL ÁRBOL Y SE GUARDA TAPADO CON TELAS HASTA QUE COGE UN COLOR ACANELADO QUE SIGNIFICA QUE ESTÁ LISTO PARA CONSUMIRLO.
EL PERELLÓ ES MÁS DULCE QUE UNA MANZANA Y SE CONSERVA DURANTE UNOS CUATRO MESES SI SE DEJA EN UN SITO FRESCO Y TAPADO, AUNQUE LA TEXTURA DE SU PIEL ES ALGO MÁS DURA, POR LO QUE SE RECOMIENDA PELARLO PARA SU CONSUMO.