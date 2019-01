Muchos años han pasado desde que me inicié profesionalmente legalizando decenas de pozos por Dénia, los cuales eran anteriores al 1 de enero de 1986. Desgraciadamente, siguen existiendo cientos de perforaciones que no están inscritas en el Catálogo de Aguas Privadas de la Confederación. Si bien es cierto que los titulares de antiguos pozos no incluidos en dicho Registro de Aguas seguirán manteniendo el derecho, también lo es que según una disposición transitoria no tendrán el amparo de la administración.

Los acuíferos de la Marina Alta no están bien, y el de Dénia no es la excepción, y aunque el recurso generoso en volumen, su escasa calidad por salinización y contaminación, condiciona la autorización de nuevas perforaciones para el riego de explotaciones. Esta situación conlleva problemas de legalización de una ordenación hídrica que se caracteriza por ser algo caótica.

Una asignatura pendiente reside en el patrimonio histórico, el de unas instalaciones arraigadas a una cultura del agua interesantísima, que identifica el territorio y que hoy en día están siendo funcionales al ser de vital apoyo al suministro del agua de boca. Me refiero a unas infraestructuras excepcionales en la Comunitat Valenciana, cavas subterráneas de transporte y captación que recorren municipios desde Ràfol d'Almúnia hasta Dénia, y que dejan en superficie un viejo rastro de molinos, norias, acequias, acueductos, etc.

Me da por pensar en estas cosas, en la oscura gestión del recurso más valioso, del lucro de unos pocos para satisfacer la necesidad de todos, del silencio de un aprovechamiento irregular, de instalaciones que envejecen, y de pingues beneficios proporcionales al gasto.

Y sí, afirmo estas cosas porque me entristecen ciertas conductas, por la esperanza de un trabajo que pondría las cosas en su sitio y, por qué no reconocerlo, con la pena al pensar en un angelito de dos años que cayó en un infierno tubular, aterrador espacio al que se enfrenta más de un centenar de valientes que rehúyen de la derrota.