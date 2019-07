El portero Antonio Sivera recibe el cariño de sus vecinos de Xàbia Sivera entregando su camiseta al alcalde de Xàbia, José Chulvi. / LP El guardameta campeón de Europa Sub 21 con la Selección Española disfruta del cálido reconocimiento que le ofreció el consistorio JAVIER ZAMORA XÀBIA. Sábado, 6 julio 2019, 00:46

El Consistorio de Xàbia homenajeó a Antonio Sivera, portero de la Selección Española Sub 21 que se proclamó campeona de Europa de fútbol recientemente. Al igual que se ha realizado con otros deportistas que han conseguido logros importantes en su carrera deportiva, Sivera recibió una cálida recepción en el salón de plenos de su localidad.

Un acto que contó con la presencia de familiares y amigos del futbolista del Deportivo Alavés. Sivera firmó en el libro de honor con una frase corta pero de gran valor sentimental, «Cumplint somnis amb Xàbia al costat». Posteriormente hubo sesión fotográfica con los concejales del ayuntamiento y también con su familia tras la cual se bajó a un salón de plenos lleno a rebosar de amigos que le tributaron una larga y sentida ovación.

El alcalde, José Chulvi, recordó que era la segunda ocasión en la que Sivera visitaba el consistorio para recibir un homenaje, la anterior fue cuando también fue campeón de Europa Sub 19 con la Selección Española en el campeonato disputado en Grecia. Chulvi, le comentó que, «eres un ejemplo, una inspiración permanente para los más jóvenes y un espejo en el cual mirarse por tu capacidad de lucha, de trabajo y defender el valor del equipo».

El edil de Deportes, Alberto Tur, debutante en un acto de estas características, recordó los inicios como deportistas de Sivera, que no fueron precisamente como futbolista sino como pilotari. Tur señaló que, «para mí es un orgullo reconocer hoy el sacrificio, continuidad y esfuerzo que has hecho. Enhorabuena a ti ya tu familia por este campeonato europeo Sub 21». Tur le pidió que «no olvides de dónde vienes para que puedas volver y que las derrotas sean el aprendizaje para conseguir nuevas victorias».

Al portero internacional se le obsequió con una placa en nombre del ayuntamiento como recuerdo de su visita. Mientras que Antonio Sivera entregó la camiseta de España firmada en la que se puede leer «Para el Ayuntamiento de Xàbia con mucho cariño». Sivera agradeció el esfuerzo de su familia y comentó que nada de esto podría estar ocurriendo si no le hubiesen apoyado tanto, también tuvo palabras de halago para el seleccionador nacional, Luis de la Fuente por haber confiado en él, pese a que no fue titular en el primer partido del europeo. Igualmente destacó el gran ambiente que hoy por hoy existe entre todos los seleccionados.

Por último, entregó al alcalde unos guantes que llevaban grabados la bandera de España y el escudo de Xàbia, como recuerdo del campeonato ganado recientemente. Muchos niños estuvieron al lado de su ídolo y Sivera firmó algún que otro autógrafo y se hizo muchas fotos y contestó preguntas sueltas de sus admiradores.

Ahora el guardameta pasará unos días de vacaciones en Xàbia, donde aprovechará para estar visitar algunos campus de fútbol que se hacen por la comarca, como es Campus Gayà en Pedreguer, donde estuvo ayer por la tarde.

Sivera, a sus 22 años, es uno de los porteros de mayor futuro de nuestro fútbol y esto no ha pasado desapercibido para algunos de los clubes grandes que ya parece que han preguntado por su futuro a su actual club el Deportivo Alavés.