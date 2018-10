La portavoz de GD-CU Pepa Font se retirará de la política activa y no concurrirá a los comicios Pepa Font junto a Miguel Llobell en una intervención durante un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Dénia. / Tino Calvo Su socio de coalición en Dénia, Miguel Llobell, podría seguir el ejemplo de la centrista, aunque declinó pronunciarse a la espera de lo que decida la asamblea de su partido R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 4 octubre 2018, 00:36

Los partidos políticos de Dénia comienzan a hacer movimientos de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Si en algunos ya hay personas que han dado un paso al frente para liderar a sus formaciones, en otros sus líderes han optado por hacerse a un lado. Pepa Font, la portavoz de Gent de Dénia-Centre Unificat (GD-CU), reconoció ayer que va a dejar la primera línea de la política activa y no volverá a concurrir a los comicios.

La histórica líder centrista aseguró que no se presentará porque ha llegado ya el momento de «dejar paso» a los que vienen por detrás y «yo estaré apoyando». De esa forma pondrá el cierre a cuatro legislaturas en activo. Según explicó, «la política es mi pasión pero ya llevo mucho tiempo». Sin embargo, matizó que no quiere jubilarse y que pretenden «seguir haciendo cosas por Dénia» en aspectos como la Ciudad Creativa. Respecto a que se pueda volver a repetir la coalición con GD, reconoció que «no será fácil, pero hasta el último momento no se sabe».

Font empezó en 1999 como independiente dentro de las filas del PP, cuando los populares se hicieron con la Alcaldía de la ciudad de la mano de Miguel Ferrer Marsal. En aquel entonces dirigía las concejalías de Planificación Urbanística y Cultura. De 2003 a 2007 estuvo fuera del Ayuntamiento, pero tras ese parón se presentó otra vez, en esta ocasión encabezando un nuevo proyecto político de centro (CU). En un principio su partido estuvo en las filas de la oposición pero julio de 2008 pasó a formar parte del pentapartito que gobernó tras prosperar la moción de censura que aupó a la popular Ana Kringe a la Alcaldía.

En las siguientes elecciones, las de 2011, Pepa Font encabezó de nuevo el cartel de Centre Unificat. En esa ocasión, los dos ediles de la formación pactaron con el PP y compartieron tareas de gobierno. De cara a los siguientes comicios, los centristas apostaron por formar una coalición con Gent de Dénia con el objetivo de mejorar resultados, pero no fue así y entre ambos solo llegaron a dos representantes.

Su socio de coalición y líder de GD, Miguel Llobell, podría seguir los pasos de Font, aunque de momento ayer declinó pronunciarse. Según dijo, está a disposición de su partido y de la decisión que tome la asamblea. Según ha podido conocer LAS PROVINCIAS, lo más probable es que también lo deje.

Es mas, el propio Llobell incidió en que lo ideal sería que hubiera gente nueva que tomara las riendas con ilusión y afán de renovación en este partido que lleva unos 35 años como independiente en el «queremos seguir haciendo cosas por Dénia».

Valorando repetir la coalición

Sobre la renovación de la coalición con Centre Unificat, comentó que es una cuestión que todavía está valorando y que será algo que la formación decidirá de forma asamblearia. Analizarán los pros y contras de repetir o ir en solitario y luego ya se decantarán por la que consideren como la mejor opción.

El PP lo tiene claro desde hace tiempo. De hecho, en abril la ejecutiva de la Comunitat Valencia ya apostó por María Mut como candidata para tratar de recuperar la alcaldía que perdieron en 2015. Una decisión que contaba con el respaldo de los máximos dirigentes a nivel autonómico y provincial, Isabel Bonig y José Císcar.

En la situación opuesta se encuentra Compromís. Su líder, Rafa Carrió, hizo hincapié en que todavía no sabe si habrá primarias y que en noviembre será cuando se decida el procedimiento a seguir. En cuanto a la posibilidad de poder repetir como candidato, subrayó que «ahora estoy en periodo de valoración». Tiene que analizar las distintas variables que confluyen, como son la disponibilidad, la ilusión, la familia y el partido. En un principio, los primeros factores serían favorables a que diera el paso, aunque quedaría por saber si la coalición valencianista también desea que vuelva a encabezar la lista.

Tampoco desde la formación naranja quisieron despejar dudas respecto a quién será la persona que lidere la candidatura en los comicios municipales de mayo. Su actual líder, Sergio Benito, señaló que hasta el mes de enero Ciudadanos no va a hablar de listas electorales. El portavoz remarcó que esa es la decisión del partido y la va a respetar.

Según ha podido saber este periódico, Cs le ofreció a Mari Martínez, su cabeza de cartel en 2015 y que dejó su acta de concejal en verano del pasado año, que volviera repetir al frente de la formación naranja. Sin embargo, ella lo rechazó.