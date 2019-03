La popular María Mut recalca que es la única candidata a la alcaldía de Dénia Císcar, Mut, Bonig y González durante el acto del Día de la Mujer que los populares celebraron en la capital de la Marina Alta. / Tino Calvo El PP provincial celebra el Día de la Mujer en la capital de la comarca con la presencia de Isabel Bonig, Marta González y José Císcar R. D. DÉNIA. Martes, 12 marzo 2019, 00:11

«A día de hoy soy la única mujer candidata a la alcaldía de Dénia, porque el resto dice mucho pero a la hora de la verdad hace poco». Así de contundente se mostró la popular María Mut durante el acto que organizó este fin de semana el PP provincial en Dénia para celebrar el Día de la Mujer. Una cita a la que acudieron presidenta del partido en la Comunitat, Isabel Bonig, el presidente de los populares en la provincia de Alicante, José Císcar, la vicepresidenta nacional de comunicación Marta González, además de otros representantes de PP de toda la comarca.

Mut recordó también que en el Ayuntamiento de Dénia, la representación del PP «ha sido de cuatro mujeres durante casi toda la legislatura, otros dicen, nosotros hacemos. Por todo ello me siento orgullosa de ser una mujer del Partido Popular». Remarcó también que los suyos «han apoyado todas las causas en defensa y protección contra la violencia de género», aunque aseguró que «todavía queda mucho por trabajar».

Por su parte, Isabel Bonig confirmó que si el PP gana las elecciones autonómicas «pondremos en marcha una nueva ley de apoyo a la maternidad con deducciones en la renta por hijo, se aumentarán los permisos de paternidad y se regulará el teletrabajo».

El presidente de los populares de la provincia afirmó que en materia de igualdad «nadie tiene que darlos ninguna lección, porque en los tres municipios más importantes de la Marina Alta, las mujeres lideran las candidaturas del Partido Popular para las elecciones municipales, y también lo hacen en El Verger, Gata de Gorgos o Poble Nou de Benitatxell».

Según Císcar, el feminismo «debe ser integrador e inclusivo». En cuanto a las cuotas en los grupos políticos, «debe de haberlas para que los hombres no desaparezcamos del partido», apuntó de forma distendida. Y concluyó asegurando que «mientras haya riesgo de violencia de género para una mujer, brecha salarial o no tengamos igualdad en todos los ámbitos, el trabajo no estará hecho».