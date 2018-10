Polémica en las Fallas de Dénia tras el recorte de días de la muestra del ninot La exposición del ninot indultat de Dénia de este año celebrada en el Centre d'Art L'Estació. / Tino Calvo El concejal de Cultura asegura que es «un malentendido» y que van a gestionar una solución para ampliar el tiempo de la exposición R. G. DÉNIA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:16

El cambio de fecha y el recorte de días de la exposición del ninot indultat ha generado polémica en las Fallas de Dénia. El departamento de Cultura generalmente les concedía el inicio de la muestra en febrero y se podía visitar durante un par de semanas en el Centre d'Art L'Estació. En cambio, en el programa del año que viene se desarrollará del 1 al 9 de marzo.

El presidente de la Junta Local Fallera (JLF) de Dénia, José Vicente Benavente, remarcó ayer que esta cuestión se abordó en la reunión mensual y que no entendía por qué les habían dado esas fechas.

Benavente lamentó que, pese a ser una fiesta tan importante para la ciudad, «seamos los mindundis y eso es una pena». Por ello pidió al Ayuntamiento y al departamento de Cultura más respeto para la asociación más grande de la comarca, ya que tiene 2.500 falleros.

Según señaló, la decisión de reservarles ese espacio ya en marzo y con menos días les obliga a cambiar de fecha algunos actos de la programación fallera, como es la cena de gala en la que se nombra al Fallero Ejemplar, que se celebra el mismo día que se inaugura la muestra del ninot. Benavente llegó a decir que al final tendrá que ir a otras localidades a celebrar actos. Y criticó que Dénia todavía no disponga de un museo fallero.

Las opiniones de los presidentes de las comisiones coincidían en que no estaban contentos con la decisión del cambio, pero mientras unos les restaban importancia, otros mostraban su enfado. José García de la Reina, del distrito Oeste, recalcó que si bien el tema se abordó en la reunión, no consideraba que fuera para tanto. En Les Roques, Álex Morla destacaba el enfado de los presidentes porque a la hora de darles fechas del Centro Social para las presentaciones falleras también les dan los restos.

Desde Baix la Mar, Paco Blanquer comentó que no habían analizado aún lo sucedido, pero «no se nos da el valor que merecemos. En ese mismo aspecto incidió Juan Céspedes, del distrito Diana. Según subrayó, las Fallas no son solo fiesta, «también somos cultura, tradición y arte». Además, hizo hincapié en que las Fallas son «un motor económico de la ciudad» y que, por lo tanto, se debería pensar más en ellos, no solo cuando se acercan elecciones.

El concejal de Cultura de Dénia, Rafa Carrió, contestó al revuelo asegurando que «siempre se les tiene en cuenta» y que todo ha sido «un malentendido y una manera de presionar». El edil señaló que solo se trata de un descuadre de fechas y que no ha habido mala intención.

En ese sentido, relató que no se ha producido un error y que, según cree, había una petición de la JLF para que empezara más tarde. No obstante, Carrió aseguró que van a gestionar una solución. El primer intento se centrará en trata de ampliar el tiempo de la exposición y concederle tres día más, de manera que en lugar de comenzar un lunes pueda arrancar el viernes. Para ello se deberá hablar con el artista que tiene ese espacio reservado. En caso de no conseguirlo, entonces se intentaría buscar otros lugares.