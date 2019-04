Els Poblets limpiará la desembocadura del Girona y Dénia hará la nueva barrera El delegado del Gobierno durante la visita a la desembocadura del Girona, llena de algas y mal olor. / B. O. El Síndic recomienda otra vez a la capital comarcal que «intensifique» la coordinación con el Gobierno para mantener la zona en óptimo estado R. GONZÁLEZ DÉNIA. Martes, 2 abril 2019, 01:00

Los Ayuntamientos de Els Poblets y Dénia van a proceder a acondicionar la desembocadura del río Girona para paliar los problemas de estancamiento de agua y algas y su putrefacción. El primero de ellos va a contratar la maquinaria necesaria y procederá a la limpieza de ese punto. Por su parte, la capital comarcal se encargará de retirar las algas de construir una nueva barrera. Se trata de una medida provisional a la espera de que el Gobierno se encargue de buscar una solución definitiva.

La pasada semana tuvo lugar la reunión entre los alcaldes de ambas localidades y representantes del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Costas para abortar la problemática en la desembocadura. La primera actuación la acometerán los consistorios, según apuntó ayer el concejal de Medio Ambiente de Dénia, Josep Crespo. No obstante, matizó que «si la administración superior no se pone las pilas, las locales no pueden asumir el coste de una solución definitiva».

En ese sentido, el edil señaló que van a dar un primer paso ya que Els Poblets se encargará de limpiar la desembocadura. Según explicó, desde el Gobierno se «comprometieron» prestar el apoyo técnico para el pliego de condiciones para la contratación de la maquinaria. Por su parte, Dénia procederá a la retirada de las algas que se acumulan en ese punto del río y, además, hará una barrera. Será más grande que la anterior, declaró Crespo, ya que de lo contrario «no tendría sentido» visto que la actual ha resultado ineficiente.

Sobre este punto, el responsable de Medio Ambiente indicó que el pasado año desde la CHJ se encargó el dragado de del río. Y el Ayuntamiento de Dénia extrajo el alga, la llevó al vertedero y una barrera sumergida, unas actuaciones que le costaron a las arcas municipales cerca de 45.000 euros.

Tapón de posidonia

Por otra parte, el Síndic de Greuges, José Cholbi, volvió a pronunciarse de nuevo sobre esta cuestión. Lo hizo a raíz de una nueva petición de una vecina de la zona que reclamaba la limpieza del «gran tapón de posidonia existente en la desembocadura del río Girona».

El Síndic, en su informe, relató las actuaciones que el Ayuntamiento de Dénia le había hecho llegar en el anterior requerimiento. En ellas figuraban la retirada de algas y la barrera que, tras el oleaje de diciembre, se vio modificada y manera que no cumplía su función y dejaba entrar en la posidonia dentro del río.

Respecto al papel de la CHJ y del servicio provincial de Costa, admitió que no es su competencia, a que su ámbito se limita a la Genelitat y a las entidades locales.

Cholbi, en su dictamen, recomienda de nuevo a Dénia que «intensifique los trabajos en coordinación con la Confederación y Costas para que se adopten las medidas necesarias con el fin de mantener en todo momento la desembocadura del Girona en un óptimo estado de limpieza y conservación».

El concejal de Medio Ambiente declaró que tenía conocimiento de este documento y que remitirán al Síndic la información y los acuerdos de la reunión de la pasada semana en Els Poblets.