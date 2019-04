Tiempo hacía que no iba a un pleno municipal, y es que las obligaciones me impiden asistir al circo mensual de la política local. Esta vez fue diferente, y no porque la actividad se dignificara desde el salón de plenos, sino porque tocaba escenificar la aprobación de un Plan General que murió en diciembre, es decir, desde la confirmación de la caducidad estival de la fase ambiental.

La representación fue suficiente para la aprobación de una falacia que no requería ni de consenso político ni social, bastando sólo con aplicar el rodillo de un progresismo de obligado cumplimiento, aunque con ello se tropiece en la incoherencia y la temeridad crónica.

El nuevo fracaso urbanístico está más que garantizado, pero a diferencia de los últimos meses, el farandulismo plenario ha convertido a los dos grupos del gobierno dianense en cómplices definitivos de la penuria planificadora. Ambos partidos lo saben, sus líderes también, pero es que el interés político y el general no suelen confluir.

No entiendo la hipocresía de hablar de participación antes de conocer el plano, de transparencia de un Plan General que se oculta a los ciudadanos, y de la sostenibilidad de una ordenación que incorpora más de 250.000 metros cuadrados de nuevos desarrollos en suelos que siempre han sido agrícolas, así como de otros cambios sustanciales nunca expuestos.

Teatralización con fantasmas y acusaciones, damnificados y beneficiados, urbanismo de pandereta o de especulación, pero entre unos y otros nos dejan a merced de la codicia de políticos ramplones y de la desidia de un pueblo que perdió su ritmo.

Esta queja no es más que el hartazgo de una penitencia a la que unos pocos someten a todos, es la negación de la Dénia sin soluciones estructurales, de la que no crece, la que no corrige errores ni define un futuro viable. Es algo más simple y estéril, asimilable a una exigua rebelión de los dolores, la del más pequeño hasta el más grande y, por eso, libremente expongo mi malestar con el mismo derecho que lo hace el mayor empresario portuario.