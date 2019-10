«Las playas no han estado sucias, se ha acumulado posidonia en fechas puntuales» El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt Boronat. / Tino Calvo El primer edil repasa los puntos polémicos de los primeros cien días de legislatura, como las quejas por el estado del litoral en verano Vicent Grimalt Boronat Alcalde de Dénia R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:28

La nueva legislatura ya ha pasado los 100 días de margen que se da para ver cómo van las cosas. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, vive su segundo mandato al frente de la ciudad, pero esta vez los socialistas gobiernan en solitario gracias a la mayoría absoluta lograda en mayo. Tras este periodo, el munícipe analiza aspectos como el urbanismo, el temporal o las quejas estivales.

-Ya se han cumplido los 100 primeros días de esta segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de Dénia. ¿Cuál considera que ha sido la decisión más importante de estos meses?

-No destacaría ninguna. Todas las en las que hemos trabajado son importantes. El día a día es lo que es importante en tanto en mi trabajo como en el de cualquier concejal.

-Algunos critican que el hecho de gobernar con mayoría absoluta les permite aplicar el rodillo. ¿Es así o hay diálogo con la oposición?

-Diálogo con la oposición hay, con el grupo o la persona que quiere dialogar. El que se dedica a lo mismo que ha hecho en la anterior legislatura, a criticar sin pedir ninguna explicación al equipo de gobierno o reunión... No es cuestión de rodillo, sino de actitud, de la gente que quiera colaborar o de los que no quieran.

-¿Qué tal las relaciones con Compromís, sus exsocios de gobierno?

-Pienso que normales.

-Han creado la Oficina para el Desarrollo del alcantarillado en las zonas Rotes-Mongó, le ha concedido a Mario Vidal (de GD) la delegación especial y también han subido la tasa del alcantarillado. Entre los ciudadanos se dice que suben el recibo para pagar un sueldo. ¿Qué les diría?

-En ningún momento se hablado de pagarle a Mario ningún sueldo como delegado de la oficina del alcantarillado, no solo de esas zonas, sino de todo el término municipal. De la misma forma que a la señora Font, cuando estuvo de delegada de la Ciudad Creativa, no tenía ninguno. Eso no significa que si tiene que asistir a una reunión a la Confederación o a cualquier lugar se le pagarán los desplazamientos, como a cualquier otro edil. La tasa se ha puesto porque esa oficina va a tener unos gasto. No entiendo las ganas de polemizar cuando al final del mes una familia con un consumo normal de agua pague 40 céntimos más.

-El pasado temporal provocó daños en edificios y material municipal por 460.000 euros, la mayor parte en el pabellón. ¿Cómo se va a sufragar la reparación?

-Los edificios municipales tienen un seguro. Aparte de eso, justamente ayer enviamos a la Subdelegación del Gobierno, que es la que lo había pedido, la relación detallada de la previsión de gastos para reparar todos los daños y para sustituir árboles o elementos de playa y todo lo que el tornado se llevó por delante. Suponemos que de ahí se pagará.

-La pasada semana anunció que se hará un nuevo pabellón y uno de sus proyectos estrella de las elecciones fue la ciudad universitaria. ¿Dénia cuenta con capacidad para sufragar ambas iniciativas?

-Para sufragar el pabellón, esperamos que sí. Intentaremos conseguir alguna subvención supramunicipal. El tema del campus es más complejo y que no se hará ni en una ni posiblemente en dos legislaturas. Pero es un tema tan importante que se ha de empezar a trabajar y ya irán saliendo las cosas. Y en el momento en el que se tenga que hacer el campus como edificios, ya veremos de dónde se paga. Pero si no empezamos ya a trabajar para cerrar con la universidad y con la Generalitat el proyecto, no lo haremos nunca.

-La gota fría ha agravado el funcionamiento del pabellón de Joan Fuster. A su actividad se ha sumado la derivada por los destrozos en el otro y, además, se tiene que usar como patio de un colegio mientras duran las obras en ese centro. ¿Los trabajos en esa escuela no se podrían haber hecho antes o ha sido un problema de planificación?

-Los trabajos se han hecho cuando los plazos han dicho que debía hacerse, que es cuando se adjudican las obras. De todas formas, aunque vayan allí a la hora del patio o a hacer educación física, en ningún momento coincide con entrenamiento o partidos de la gente que utiliza el pabellón de Joan Fuster. Los niños a las tres de la tarde ya han acabado y a esa hora no hay nadie que esté entrenando allí.

-Respecto al PGE, ¿hay alguna novedad desde conselleria?

-No, continúa en conselleria. Van pidiendo documentación, ampliación de informes y sigue su ritmo.

-El hecho de que en agosto estuviera marcada la caducidad del documento de referencia del PGE ha suscitado temor en el sector empresarial ante la posibilidad de que hubiera que comenzar de nuevo. La concejal de Territorio explicó que si la conselleria no inicia ese expediente de caducidad, no pasa nada, pero el sector no acaba de estar tranquilo. ¿Qué puede decirle?

-Que se tome una tila. Nosotros tenemos el compromiso de conselleria de que ellos no van a iniciar la caducidad. Por lo tanto, cada uno puede decir lo que quiera. Hace años que estamos acostumbrados a las amenazas de un sector de la población que vive de eso. Pero nosotros estamos muy tranquilos y repito que estamos trabajando codo con codo con la conselleria.

-También este verano se han producido críticas de visitantes y vecinos respecto a la suciedad de la ciudad, los contenedores y de las playas. ¿Qué se puede hacer?

-Respecto a la suciedad, las críticas a mí no me han llegado más que otras veces. Yo invitaría a la gente a ir a otras ciudades. A mí me llamó la atención en Bruselas, en un momento determinado del día, toda la gente saca las bolsas de residuos y están amontonadas en la acera. Que aquí en algún momento puntual algún contenedor tenga bolsas por fuera pasa por dos cuestiones. Una, por el incivismo de mucha gente. Y dos, porque es antes de que pase se amontona. Pero yo no considero que Dénia sea una ciudad que está sucia.

-¿Y en cuanto a las playas?

-En julio nadie se quejó de las playas. Durante agosto hemos tenido mala suerte porque se han encadenado muchos temporales. El contrato es el que hay, con una dotación de personal y maquinaria que es el que 2013 marcaba cuando se hizo. Vamos a estudiar para ver, en lo que queda contrato, cómo incrementarlos. Las playas no han estado sucias, se ha acumulado posidonia en algunos momentos puntuales porque las máquinas y el personal no llega a todo todos los días.

-También la aprobación del requisito lingüístico ha removido las aguas durante esta campaña estival. ¿Qué opina de los argumentos de la oposición que defiende que ha el valenciano debería ser un mérito y no una obligación?

-Cada uno que opine lo que quiera. Nosotros el tema de la lengua lo tenemos muy claro, no de ahora, sino de siempre. Este equipo de gobierno lo único que ha hecho ha sido cumplir la Ley de uso y enseñanza del valenciano. Ya dijimos que quien quisiera ir al juzgado que fuera.

-¿Esta aprobación ha animado a alguno de los concejales del equipo de gobierno que no tiene el antiguo 'grau mitjà' a apuntarse a las clases para sacarse el título?

-¿Pero por qué un concejal o un alcalde o un político tiene que reunir algún requisito lingüístico para serlo? Hay otros requisitos más importantes que ese. De todas formas, si no me equivoco, todos los concejales y las concejales del equipo de gobierno hablan perfectamente valenciano. Algunos tienen lo que antes era le 'mitjà' y otros, el grado elemental, pero no hay ninguna ley, ni norma que diga que para ser edil hay que hablar inglés, ruso o chino.

-Dénia sigue un año más sin ningún tren, ni a Gandia ni a Alicante. La pasada semana se celebró una reunión de la Xarxa d'Alcaldes impulsada por Pedreguer para reactivar el tema del tren de la costa. ¿Qué opina de ese encuentro?

-Me parece muy bien que nos reunamos de vez en cuando los alcaldes para hablar de ello. Pero, como dije allí, hasta que no haya un Gobierno en Madrid al que podamos pedirle una cita para que nos cuente cómo está el tema, no sirve para nada. Les comenté lo mismo que sabía desde mediados de agosto, que está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental. Otra cosa que también me llama la atención es esa división que existe en cuanto a por dónde tiene que pasar el tren. Como alcalde de Dénia, no voy a renunciar a que la ciudad tenga una estación. Y eso no quiere decir que en Ondara o en El Verger no puedan tener otra. Me parecería perfecto. Pero ese malestar que hay ahora referente al trazado... Es el mismo en cualquiera de las alternativas que presentó el ministerio, paralelo a la autopista hasta Ondara. Por lo tanto, no debería crear ningún enfrentamiento entre los pueblos de la comarca. Si alguien tiene algún interés en que el tren no llegue a Dénia, que lo diga, pero este equipo de gobierno no renunciará a exigirle al ministerio que tengamos una.

-En el fondo, ¿sirve para algo la Xarxa d'Alcaldes?

-Sirve para debatir sobre la comarca y, conforme planteó el alcalde de Xàbia, José Chulvi, para hablar de otros temas, como el del agua, que también es delicado y tampoco existe unanimidad en cuanto a la solidaridad de los pueblos de la comarca con aquellos que no tienen agua.

-¿Cree que algún día se hará realidad la conexión con Valencia?

-Espero que sí.

-¿Y para cuándo se recobrará la circulación de la Línea 9 del TRAM con Alicante?

-En principio debería estar en 2020. Lo que pasa es que nos hemos levantado con la sorpresa de que Benissa está poniendo impedimentos para la construcción del nuevo puente que sustituya al del Quisi para no quitar éste y hacer otro que permita que el tren pueda cruzar de un lado a otro. Ahora parece que no les gusta la alternativa que se acordó.