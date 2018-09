La Plataforma de Dénia amenaza con denunciar al Consell si no aprueba las normas urbanísticas Los representantes de los colectivos que conforman la Plataforma Cívica tras la reunión mantenida el miércoles por la tade. / Lp El colectivo planta cara a la conselleria y exige que dé luz verde a las NUT antes de octubre, cuando finaliza la suspensión de licencias, para evitar una situación «apocalíptica» R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:58

La Plataforma Cívica de Dénia, surgida para exigir que se ponga fin al limbo urbanístico en el que se encuentra la capital de la Marina Alta, va a luchar hasta las últimas consecuencias para conseguir que la conselleria apruebe las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de forma urgente, antes de que en octubre finalice la suspensión de licencias. El colectivo anunció ayer que está dispuesto a lleva al gobierno autonómico ante los tribunales si no da luz verde a las NUT elaboradas por la propia conselleria y exige que se rechace la versión propuesta desde el Ayuntamiento.

Tras una tensa reunión en la que los ánimos estaban encendidos ante el panorama que se avecina, los integrantes de la plataforma decidieron dirigirse a la Generalitat Valenciana y al Síndic de Greuges para trasladarle su malestar por la situación en la que se encuentra Dénia. El colectivo aseguró que si a partir del 19 del próximo mes no se ha ratificado ese marco urbanístico sus miembros quedarán «liberados para ejercitar su derecho a emprender las acciones judiciales oportunas, incluso penales». Según remarcó, los argumentos para denunciar a la conselleria serían la «dejación de funciones e irresponsabilidad por ir contra sus propios actos», aunque no descartaron cualquier otra figura punible.

En ese sentido, la Plataforma Cívica expresó su temor por lo que podría ocurrir en Dénia cuando la suspensión de licencias, vigente durante los dos últimos años, llegue a su fin. Aventuraron que será una situación «caótica y arbitraria que conducirá irremediablemente a la judicialización del urbanismo» y junto a ello surgiría el «riesgo de responsabilidades patrimoniales que recaerán sobre la ya castigada ciudadanía». Es más, la presidenta del Cercle Empresarial de la Marina Alta, Sonja Dietz, subrayó que, de no aprobarse con rapidez las NUT de conselleria, podría producirse una situación «apocalíptica» que recrudecería los efectos negativos que lleva arrastrando el sector y las empresas afines.

Los argumentos serán la «dejación de funciones e irresponsabilidad por ir contra sus propios actos»

Desde el colectivo hicieron hincapié en que esa medida tan drástica de acudir a los juzgados «no la quiere nadie», pero es el último paso y no dudarán en darlo «si no hay otro remedio». En ese sentido, algunos representantes declararon que, si las buenas palabras no son suficientes y se deja de lado el diálogo, «será necesario acudir a un tercero para que intermedie».

Asimismo, la plataforma indicó que proceder a una nueva suspensión sería «contrario a derecho», por lo cual urge dar una respuesta inmediata al planeamiento.

En su opinión, es necesario que la conselleria sea valiente y dé un paso que solucione el problema. Este grupo de agentes sociales recalcó que hay una «grave desidia institucional», que está provocada por un complicada coyuntura. Por una parte se produce un choque técnico-jurídico entre la administración autonómica y la local, que se ha saldado con la existencia de dos versiones de NUT. Por el otro, se da la circunstancia de que la Generalitat y el Ayuntamiento están gobernados por los mismo colores y «comparten el mismo interés político», lo que conduce al dilema de enmendarle la plana o no a unos representantes con las mismas siglas.

Estas declaraciones de los agentes sociales se producen después de que la plataforma haya mantenido una segunda reunión a pocos días de que se produzca el fin de la suspensión de licencias y tras comprobar que la Generalitat no ratifica las NUT que expuso al público a finales de diciembre. No entienden que se produzca una demora, que tildan de «injustificada», por el hecho de que cuando pidieron al Consistorio información sobre responsabilidades patrimoniales futuras, este solicitó una prórroga y en el último día de plazo, en vez de remitir lo requerido, se trasladó una propuesta municipal de normas alternativas a las que se habían preparado desde la conselleria, que es la que realmente tiene las competencias en esta materia.