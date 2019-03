La Plataforma en Defensa de la Sanitat difunde la auditoría al no hacerla pública la conselleria Representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Marina Alta durante la comparecencia de ayer en Dénia. / R. G. La inspección ciudadana del Departamento de Salud de Dénia se remitió en enero y recoge que el pliego de condiciones se hizo «a medida de los adjudicatarios» R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:40

La auditoría ciudadana del Departamento de Salud Pública de Dénia lleva casi dos meses acabada y remitida a la conselleria. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Marina Alta desveló ayer los resultados de ese trabajo en vista de que el gobierno valenciano no los ha hecho públicos. Según los representantes del colectivo, el pasado 8 de enero le enviaron el informe con la petición que de le diera difusión y lo trasladara a les Corts. Sin embargo, en ese tiempo no se ha difundido nada pese a que respondía a una moción a instancias de Podemos, y que fue aprobada en noviembre de 2015, en la que también se requería también una inspección económico-financiera y del grado de cumplimiento de obligaciones o compromisos adquiridos.

El documento elaborado recoge una decena de conclusiones. Entre ellas apuntan que los pliegos de condiciones de la concesión «se redactaron a medida de los adjudicatarios», porque en el tiempo ofrecido de 45 días para presentar proyecto en la licitación era «materialmente imposible presentar una oferta técnica y económica», una de ellas de centenares de páginas de extensión.

La auditoría ciudadana apunta que los términos del contrato han ido cambiando y que no hay mecanismos normalizados de control. Además incide en que no hay evidencia científica de que el sistema aplicado (el modelo Alzira) sea más eficiente porque no se incluyen las «externalidades», no se ha practicado ninguna liquidación desde 2009, no se tiene en cuenta el coste de la expropiación de terrenos o los costos de duplicidad de profesionales. De hecho, representantes de la Plataforma afirmaron que es «mentira» que la concesión salga «un 20% más barata» y reconocieron que no se han podido cuantificar todas las cosas extra.

El colectivo ha organizado una protesta el 21 de marzo en Valencia ante el Palau de la Generalitat

El balance también hace hincapié en que el modelo no ofrece equidad debido a la baja ratio de personal no facultativo y la fuga de especialistas. Al respecto, señala que el Departamento de Salud de Dénia «está a la cola de la Comunitat Valenciana en profesionales de enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, celadores y administrativos». No solo eso, describe que se crea una brecha entre los trabajadores del sistema sanitario público y que Dénia se ha convertido en «lugar de paso» de profesionales por las peores condiciones laborales, lo que se traduce en una gran rotación de «hasta el 50% del personal facultativo». Esto último provoca que «determinadas especialidades puedan quedar infradotadas y/o desabastecidas de profesionales, como se ha visto en el caso del servicio de radiodiagnóstico, urgencias, o algunas especialidades médico-quirúgicas».

Otra conclusión que extraen es que se han producido numerosos incumplimientos de contrato, tanto por parte del adjudicatario como por la conselleria, entre ellos la no construcción del segundo centro de salud de Dénia o la ampliación del de Calp en el caso de la concesionaria, y el incumplimiento del control de plantillas, en la administración. Y subraya que el sistema se implantó» sin buscar un consenso social y sin aplicar la legislación vigente».

La auditoría se aprobó por mayoría, solo votaron en contra el representante del PP y el de Ciudadanos. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública Marina Alta destacó que se trata de un trabajo «riguroso» y elaborado con gran esfuerzo durante 14 meses. Además, ha recalcó que va a continuar con la lucha «independientemente de quien gane» las elecciones.

Asimismo, confirmó que mantiene la protesta en Valencia convocada para el próximo 21 de marzo a las 11 horas. El escenario escogido para la concentración será ante el Palau de la Generalitat.