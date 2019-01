La plantilla del Club Deportivo Dénia se niega a entrenar ante los impagos Imagen de archivo de uno de los entrenamientos de esta temporada de la plantilla del Dénia. / J. Zamora El director deportivo comunica a los jugadores que hasta el viernes no tendrán una respuesta a sus peticiones de cobro de los sueldos adeudados JAVIER ZAMORA DÉNIA. Jueves, 31 enero 2019, 00:15

Ha vuelto a pasar. La plantilla del primer equipo del Club Deportivo Dénia protagonizó su segundo plante de la temporada, al negarse a entrenar en la primera sesión de la semana que debía de haberse celebrado el martes ante el impago de los salarios que les adeudan.

Se presumía que algo parecido podría ocurrir ante la falta de soluciones aportada desde la directiva. Hace quince días, cuando se produjo la primera negativa a entrenar, se consiguió apagar el incendio al convencer el director deportivo, Tano Bertó, a los jugadores. En esa reunión se les dijo que estaban buscando soluciones y que en quince días la situación podría arreglarse.

Una vez transcurrido el plazo, los jugadores remitieron sus peticiones a Bertó, quien se personó en el entrenamiento para comunicarles que se emplazaba a la plantilla al viernes para dar respuesta a sus peticiones. Los jugadores votaron y decidieron no volver a los entrenamientos hasta que se arregle el tema. En ese encuentro con los jugadores, además de Tano Bertó, estuvieron varios directivos, pero no la presidenta, Gema Estrela, ausente por motivos laborales.

El propio Bertó declaró a LAS PROVINCIAS que «mi misión esta temporada no es la faceta económica, yo simplemente vengo desarrollando funciones en la parte deportiva. La presidenta me comunicó que hiciese una plantilla para subir y así lo he hecho. Ella me dijo del dinero que había disponible para fichar y yo fiche lo que creí mejor para el club». En ese sentido, recalcó que «no me he salido del presupuesto que ella me dijo que había, pero yo no soy quien tiene que recoger ese dinero, eso es tarea de ella y de sus directivos». Y explicó que la presidenta «sabía que el patrocinador de la temporada pasada no iba a seguir, ya que se lo comente».

Bertó no tiene intención de presentar la dimisión. Según dijo, «en lo deportivo creo que se está haciendo una gran temporada, estamos cerca de la promoción de ascenso que era lo que se me pidió".

La situación en el club es límite en cuanto al tema económico. Las promesas ya no son aceptadas por los jugadores e incluso algunos de ellos, los que tienen contratos, se podrían haber puesto ya en contacto con la Asociación de Futbolistas para informar de la situación que están viviendo en el CD Dénia.

Algunos jugadores, como el caso del guardameta Chiri, llegaron a pedir su baja la semana pasada. Pero al igual que sucedió con Luis Doménech, el propio Tano les pidió un poco de paciencia para tratar de arreglar la situación.

Reunión mañana

Todo parece indicar que la plantilla vendrá esta tarde al campo Diego Mena, pero no entrenará y será mañana viernes cuando en el mismo campo se mantenga la reunión que marcará el futuro más inmediato de la entidad en cuanto al plano deportivo se refiere. Otra cosa es el tema institucional, con unos jugadores que no creen las promesas que les hace llegar Tano Bertó, con una relación que ha dejado de ser tan estrecha entre la propia Gema Estrela y el director deportivo y con unos socios que merecen más respeto, sobre todo, ante la falta de información que tiene por parte de sus directivos. Desde el club no se ha emitido ninguna nota explicando la situación ni las soluciones que pueden llegar.

Entre los aficionados hay una honda preocupación por saber la futuro deportivo ya que o mucho cambian las cosas en el club o el éxodo de jugadores podría comenzar la próxima semana. Eso supondría otro problema pues con la marcha de efectivos la plantilla se quedaría muy corta y deberían echar mano del equipo juvenil, que también anda con problemas para salvar la categoría.

La luz roja de alarma se ha encendido en un Dénia que, teniendo posibilidades de estar en promoción de ascenso, puede que al final de temporada tenga que luchar por mantener la categoría de Preferente y con los descensos de los dos equipos juveniles, además, de un agujero económico importante.