El Plan General de Chulvi, se expone al público sin participación política y sin debate para el modelo de ciudad que Xàbia necesita ROSA CARDONA CANDIDATA PP XÀBIA Viernes, 18 enero 2019, 17:38

Por pleno extraordinario se ha votado la exposición pública del Plan General Estructural, se ha dado un paso más a un nuevo Plan General en Xàbia que renueve el Plan vigente del año 90, aprobado por el PSOE y que necesita actualizarse a las necesidades de los xabieros y xabieras.

Desapruebo que este Plan General se exponga al público sin contar con ninguna propuesta positiva de los concejales de la oposición, y me refiero a las propuestas de Ciudadanos por Jávea, a las de Compromís y a las del Partido Popular. Ningún concejal de la oposición ha podido debatir y proponer un modelo de ciudad para Xàbia.

En esta legislatura, desde el 2015, a los concejales de la oposición no se les ha permitido participar en este Plan General, por lo que la participación política ha sido nula y cuando se ha preguntado al gobierno socialista por el Plan General, siempre se nos ha emplazado a reunirnos en breve. El equipo de gobierno del PSOE no ha querido reunirse con la oposición y lamentablemente en una Comisión de Urbanismo extraordinaria y urgente y en un Pleno extraordinario, nos han ventilado un Plan General.

Lo sorprendente es que el gobierno ha necesitado un año y medio para contestar a las alegaciones, ha convocado la Comisión de Urbanismo y el Pleno, de urgencia y extraordinarios, no ha puesto a disposición de los concejales la documentación, desde que se convocaron Comisión y Pleno, ni por el sistema de mensajería del Ayuntamiento, ni por parte de secretaria y aún así, los concejales que sólo han tenido horas para revisarla, prepararla e intentar tener un criterio para el Pleno, han manifestado que las formas no sean cumplido y que el contenido nos empobrecerá.

El no poner a disposición de los concejales la documentación en la misma convocatoria de la Comisión y del Pleno es motivo suficiente para pedir la nulidad del pleno, así lo dice la ley para que los concejales cumplan con su obligación de estudiar y fiscalizar un asunto tan importante como es un Plan General.

El alcalde nos hizo un discurso que nada tenía que ver con lo dicho previamente por los concejales, motivo por el cual Juanjo García, concejal del PP, tomó de nuevo la palabra para decirle que no se había enterado de nada de lo que los concejales de todos los partidos políticos le habían manifestado antes de votar, o quizás no se quería enterar.

Este Plan General será lo único que resultará de esta legislatura, porque todo lo demás está en el aire, será el Plan General de Chulvi, y es que el gobierno municipal ha cuidado mucho que los concejales ni participen, ni tengan un debate donde analizar la viabilidad de todas las propuestas presentadas por los ciudadanos, ni exista un debate donde poder pedir más suelo para zonas dotacionales, deportivas, asistenciales, educativas y de ocio, porque todo ese suelo, es el suelo que necesita Xàbia para los próximos 25 años y así lo pidió el PP en sus alegaciones.

Los concejales del PP han reclamado la falta de participación desde el primer momento, y ha sido en este pleno cuando Chulvi ha dicho que no nos preocupemos, que si no hemos tenido participación y debate, pues que ese debate que piden los concejales se abrirá ahora, con la última y breve exposición pública. Sinceramente, eso no es participación pública, una lástima el tiempo transcurrido sin trabajar por el Plan General.

Ahora ya se ha visto la intención de Chulvi, y que con su mayoría ni cuenta ni contará con la oposición y que su pretensión inicial era exponer su Plan General sin participación y sin contar con los concejales que representan a una parte importante de Xàbia.

Los Populares pedíamos poder debatir y consensuar entre todos un modelo de ciudad para Xàbia, un modelo que prevea y reserve suelo para las necesidades de los próximos 25 años y que no se deje nada para posteriores modificaciones puntuales, porque la falta de suelo dotacional, de equipamientos y de infraestructuras es lo que traerá especulación y se llevará fuera de Xàbia los puestos de trabajo.

En el Pleno, el alcalde nos hizo saber que se siente preocupado porque todos los días en la entrada de Xàbia hay una entrada de coches y de gente que viene a trabajar a nuestro pueblo, pero a mí lo que me preocupa es que, en vez de entrar salgan, que la gente de Xàbia salga de su pueblo para poder trabajar. Claros ejemplos los tenemos todos en nuestras familias o en empresas conocidas del pueblo, o lo que ha ocurrido con la Escuela de Tenis de David Ferrer, con colegios y residencias, que se han ido fuera de Xàbia porque en nuestro Plan General no hay cabida para ellos.

La sostenibilidad y la protección del territorio del Plan General es la que nos han impuesto los planes supramunicipales y sectoriales, el patfor, pativel…. La sostenibilidad no es prohibirlo todo, la sostenibilidad es racionalizar y planificar con sentido común y en vista a las necesidades reales y futuras que tiene Xàbia. Será un error no prevenir el suelo necesario para nuevas dotaciones y equipamientos públicos y privados, docentes, deportivos, asistenciales, culturales…y de nuevas infraestructuras que faciliten la movilidad del término municipal, no se puede planificar a corto plazo.